Enfermera da positivo por coronavirus ocho veces en menos de dos meses

Una enfermera de Ontario, Canadá, ha sufrido una desconcertante batalla para librarse del coronavirus tras dar positivo ocho veces al test en 50 días, informó CTV News.

La madre de tres Tracy Schofield comenzó a presentar signos de la enfermedad como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y falta de aliento el pasado 30 de marzo, por lo que fue al hospital al siguiente día para hacerse la prueba diagnóstica.

El 1 de abril le dieron los resultados y sus peores temores se confirmaron: se había infectado con la covid-19.

Ante el diagnóstico, Tracy se aisló en casa por 14 días junto a su hijo de 17 años que se encargó de atenderla. Durante este tiempo, experimentó fiebre de más de 40 grados centígrados, escalofríos, dolores, falta de energía y pérdida del olfato y gusto.

No obstante, a pesar de no tener otras afecciones subyacentes, Schoefield no se liberó del coronavirus en dos semanas como se esperaba, sino que dio positivo por segunda vez y en otras seis oportunidades desde entonces.

Enfermera con coronavirus: “¿Lo tendré para siempre?”

El pasado viernes 15 de mayo, Tracy se hizo su octavo test en el Cambridge Memorial Hospital y la felicidad la llevó hasta las lágrimas al escuchar que, después de más de 40 días de lucha, las resultas eran negativas.

"Lloré porque estaba muy feliz", expresó. Lamentablemente, la alegría duró muy poco pues al repetir la prueba por novena vez, como establece el protocolo, volvió a dar positivo.

"Cada vez que obtengo el resultado de la prueba, es como si alguien me golpeara en el estómago", contó en su primera entrevista a CTV News.

Actualmente, tras casi dos meses desde el primer veredicto, a esta canadiense solo le preocupan las consecuencias que el virus tenga sobre ella a largo plazo. Además, quiere respuestas a las preguntas sobre su extraño caso.

"Todavía hasta el día de hoy tengo dificultad para respirar”, contó el pasado 19 de mayo al medio. “Covid-19 me ha quitado mucho y continúa todos los días", dijo.

Desde mediados de este mes, ya la mayoría de los síntomas habían desaparecido, solo presentaba falta de aliento y en ocasiones tos. Mientras, su fiebre bajó desde el séptimo día.

"Solo quiero que alguien pueda decirme algo. Obtener una respuesta. ¿Lo tendré para siempre?”, inquirió.

Los funcionarios de salud pública de Waterloo, la localidad donde vive, la dejaron salir de su casa al pasar los primeros 14 días de confinamiento. Igualmente, la autorizaron para que trabajara pero es cuidadosa y no quiere arriesgar a nadie.

"Tengo cuidado. Llevo una máscara. Dicen que probablemente no sea contagiosa, pero no hay forma de garantizar que no lo sea", detalló. Próximamente, la desesperada canadiense se hará la prueba por décima vez.

“Es duro. Y hasta que lo vives no sabes cómo es”.

Experto habla sobre el caso de Tracy Schofield

CTV News consultó al profesor de inmunología en la Universidad de Waterloo Brian Dixon para explicara la situación y el experto señaló que no era insólito que alguna prueba diera un falso negativo.

"Solo está dando una pequeña muestra de su cuerpo. Entonces puede haber sido que simplemente se lo perdieron en ese caso. Por eso lo hacen dos veces. Quieren asegurarse de que tomaron la muestra correcta y que usted es negativo”.

Asimismo, Dixon indicó que "es difícil decir lo que es normal" pues "todos tenemos un sistema inmune particular que es individual".

