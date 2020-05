Patrick Ewing, ex estrella de la NBA, da positivo por Covid-19

La leyenda de los Knicks de Nueva York y del 'Dream Team' original de Estados Unidos en las Olimpiadas de Barcelona 92, Patrick Ewing, dio positivo por Covid-19.

El ex jugador dio el anuncio a través de su cuenta de Twitter.

"Deseo compartirles que di positivo a COVID-19. Este virus es serio y no debe ser tomado a la ligera. Quiero animar a todos a mantenerse seguros y a cuidar de ustedes y sus seres queridos", se lee en el mensaje.

I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG

— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020