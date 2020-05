El impresionante antes y después de un enfermero que superó el coronavirus tras una lucha de seis semanas

Mike Schultz, un enfermero de San Francisco, Estados Unidos, impactó en redes sociales al publicar una foto de los devastadores efectos que el coronavirus tuvo en su cuerpo atlético tras luchar durante seis semanas contra la infección.

El sanitario de 43 años ejercitaba alrededor de siete veces a la semana, no tenía problemas de salud y pesaba 86 kilos antes de contraer el virus letal a principios de marzo. Pensaba que de contraerlo no sería tan grave, pero la semana pasada compartió con sus 30,000 seguidores de Instagram una composición de su antes y después de la covid-19 que dejó a todos pasmados.

En la primera foto, Schultz presumía su tonificado cuerpo un mes antes de comenzar a experimentar los síntomas. Mientras, para la segunda, lo que retrató fue su irreconocible nuevo físico desde una sala de recuperación tras su ardua batalla. Levantarse para capturar la instantánea lo agotó, dijo a BuzzFeed News.

Instagram: @thebearded_nurse

"Sabía lo que pensaba al entrar (sobre el coronavirus). No pensé que fuera tan grave como hasta que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara, y sé que mucha gente piensa eso”, expresó al medio.

Ahora, semanas después desde que comenzó su recuperación, solo pesa 63 kilos y apenas recobra su capacidad pulmonar, pero decidió divulgar cómo el coronavirus puede afectar a alguien sin importar su condición de salud inicial.

"Quería mostrar que puede pasarle a cualquiera. No importa si eres joven o viejo, tienes condiciones preexistentes o no. Puede afectarte", insistió.

La lucha de un enfermero contra el coronavirus

Este joven enfermero se contagió con el virus cuando asistió con su novio, el DJ Josh Hebblethwaite, al Winter Party Festival, un evento en Miami al que miles de personas asistieron poco antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia.

Tanto la pareja como los asistentes disfrutaron la velada sin saber que el Sars-CoV-2 estaba propagándose entre ellos. Al terminar el festival, casi 40 personas se infectaron y tres de estas murieron.

"Sabíamos que estaba ahí afuera; sin embargo, no hubo restricciones reales. No hubo bloqueos. Solo pensamos: Bueno, debemos lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara", contó.

Instagram: @thebearded_nurse

Una semana después, Schultz viajó a Boston para ver a su compañero sentimental y solo dos días desde que comenzó su estadía, el 16 de marzo, ambos comenzaron a experimentar un grave malestar.

En su caso, la embestida del virus fue muy fuerte pues su fiebre ascendió a casi 40 grados, tenía problemas para respirar y sus pulmones comenzaba a llenarse de líquido por lo que acudieron al hospital.

"Lo llevaron directamente y no me dejaron quedarme para despedirme", contó Hebblethwaite, de 29 años, a BuzzFeed News.

A partir de allí, la aterradora pelea por su salud comenzaría. Solo el primer día en el hospital le pusieron oxígeno y poco después lo sedaron.

Instagram: @thebearded_nurse

No obstante, su estadía fue corta en este sitio, pues lo trasladaron cuatro días más tarde al New England Sinai Hospital y su novio se convirtió en su representante médico para tomar las decisiones que él no pudiera hacer.

Posteriormente, pasaría cuatro semanas y media entubado en una habitación solitaria pues las medidas preventivas impedían que Hebblethwaite lo visitara, aunque lo llamaba varias veces al día para saber de su salud.

Instagram: @thebearded_nurse

"Aproximadamente cuatro semanas después, las enfermeras fueron lo suficientemente amables para FaceTime con él", explicó. "Era casi como si estuviera en coma. Definitivamente daba miedo. Pero estaba muy feliz de verlo en ese momento".

Finalmente, casi dos meses después, Schultz comenzó a sobreponerse y despertó pensando que solo había pasado una semana. Se sentó en la cama de su habitación en el centro hospitalario y habló con una enfermera sobre su tratamiento para salvarle la vida. Fue ahí que la profesional de la salud le explicó que había estado internado durante seis largas semanas.

Instagram: @thebearded_nurse

"Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes”, develó. "No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho".

Afortunadamente, siguió recuperándose y al ser dado de alta, lo primero que hizo fue ordenar una abundante comida de McDonald’s aunque "sabía diferente".

"Creo que perdí algo de mi gusto, pero fue bueno".

Instagram: @thebearded_nurse

En la actualidad, sigue en su largo camino hacia la recuperación y la viralización de su historia ha provocado que las personas le envíen comentarios muy positivos por su testimonio, pero también negativos por haber asistido a la fiesta durante el brote.

"Las cosas negativas me molestan", dijo, "pero no me molestan mucho, porque he recibido muchos comentarios positivos".

Instagram: @thebearded_nurse

En Instagram, Schultz acompañó la composición de su antes con un inspirador mensaje:

“Quería mostrarles a todo el mundo cuán malo puede ser estar sedado por seis semanas conectado a un respirador o intubado. Más allá de otras cosas, la covid-19 redujo mi capacidad pulmonar con una neumonía. Durante ocho semanas estuve alejado de mi familia y amigos. Ahora estoy poniéndome fuerte cada día y trabajando para incrementar mi capacidad pulmonar. Volveré a estar donde estaba de forma más sana en esta ocasión… incluso podría hacer cardio”.

Instagram: @thebearded_nurse

