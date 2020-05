Médico español que superó el coronavirus tras casi un mes en la UCI relata su experiencia: “He tenido la suerte de salir”

Salvador Espinosa, un médico de emergencias en España que se contagió con coronavirus, relató su experiencia tras pasar 46 días luchando con la enfermedad y 26 en una unidad de cuidados intensivos (UCI), lugar desde el que en algún momento pensó en “abandonar”.

En una entrevista al medio RT en Español, Espinosa contó que despertarse luego de pasar varios días inconsciente en una UCI fue un “choque” y solo pudo pensar en el tiempo que llevaba en ese estado crítico y en su familia.

"El choque surge cuando te despiertan por primera vez, notas que no puedes hablar, porque tienes un tubo en la garganta”, dijo aún con oxígeno en la nariz. El sanitario de 58 años además aseguró que cuando recobró la consciencia no sabía cuánto tiempo había pasado en ese lugar “ni en qué mes estábamos".

Buenos días tras 15 días en UCI peleando contra #COVID19 enterarme de la muerte de varios compañeros sanitarios, me dicen q me voy a planta. Quería compartirlo con el mundo. Aplaudir a esta gente, es la leche y por favor no salgáis de casa pic.twitter.com/CF4yRjV5RK

— Salvador Espinosa (@salvadore291161) April 8, 2020