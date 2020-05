The Liquid Society, la iniciativa que apoya a los bartenders en tiempos de Coronavirus

La crisis sanitaria causada por el COVID-19, ha hecho que miles de bares alrededor del mundo se hayan visto obligados a cerrar sus puertas, lo que ha generado desempleo y propinas caídas al staff de la barra.

Es por ello que The Liquid Show, la plataforma de vinculación de la industria de bebidas que llevó a cabo su primera edición en México en febrero pasado, creó The Liquid Society, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar a todos aquellos que se han quedado sin trabajo y que desean emprender en esta contingencia.

Walter Meyenberg, fundador de Hanky Panky y, uno de los directores The Liquid Show, platica con nosotros sobre cómo el staff de barra pueden beneficiarse con esta iniciativa.

¿Cómo nace la idea de crear The Liquid Society?

— Cuando hicimos The Liquid Show observamos que la industria tenía varias necesidades y a través de las mesas de análisis y talleres nos dimos a la tarea de hacer algo para cubrirlo, descubrimos que hacía falta equidad de género, profesionalización para el staff y mejores condiciones de trabajo, así surgió The Liquid Society, que más que una fundación es un centro integral para juntar todos esos intereses que hacían falta. Sin embargo, llegó la pandemia y decidimos volcarnos hacia un fondo de ayuda para el staff que son los que más están sufriendo en estos momentos. La parte más importante es que hay un desarrollo integral, no sólo puedes encontrar una sección wellness, rutinas de ejercicios, bienestar emocional y psicológica, planeación de un presupuesto, alimentación, ayuda para problemas emocionales, rutinas para enseñarte hacer un mejor profesional en la industria o videos de capacitación sino ayudar económicamente, deseamos cubrir todo esos frentes para crear un proyecto integral.

¿Qué tal ha sido la respuesta?

La respuesta de marcas como Brown Forman, que creyeron en el proyecto desde el día uno y nos apoyó a llegar a nuestra primer meta, ha sido increíble, también la respuesta de la gente que está necesitada y ve en el proyecto algo bueno. Al momento, van 211 bartenders inscritos en la plataforma de The Liquid Society y estamos empezando, vamos a ver si llegamos a todas las metas.

¿Por qué dar esta ayuda a través de una membresía?

— Decidimos que fuera una membresía por dos razones, primero porque era importante pertenecer a algo, a un proyecto que te ayuda de varias maneras y segundo, que tenga un costo, para que la gente que la pague esté ayudando a otras personas y se genere comunidad. Si eres alguien que requiere ayuda, te acercas a nosotros, llenas un formulario y nuestro comité decide si eres apto, si es así una marca te va a apoyar y te llega un bono a través de una tarjeta, pero si no requieres la ayuda y eres un profesional de la industria o dueño de un lugar, empresario o fanático de los bares y quieres apoyar que mejor que comprar una membresía y de esta manera ayudas a alguien y aprovechas todo el contenido de nuestra plataforma.

¿Cuántos afectados de la barra hay en estos momentos?

— En la CDMX, cerca de ocho mil personas, nuestra meta es cubrir todo los blancos y por eso, nos especializamos en la industria de la coctelería, ya abrimos GDL, y nuestro primer objetivo es ayudar a 300 miembros e ir escalando. Somos una de las industrias más afectadas y de las que más va a tardar en regresar.

¿Crees que la unión hará repuntar la industria?

— Somos creyente de la comunidad y de la unión. En Canada y Estados Unidos existen asociaciones de coctelería donde la gente se ayuda, pero en nuestro país desafortunadamente no hay un sentido de comunidad, por ello quisimos sentar dicho precedente, poner nuestro granito de arena para mostrar un México en el que todo nos apoyemos y crecemos. Me tocó vivir la influenza y el terremoto y es la primera vez que existe una incertidumbre real porque ha sido un periodo muy largo, no es como lo que pasó con el sismo que eran zonas afectadas, ahora es diferente. Para recuperarnos dependerá de la unión, de generar movimiento, ser más profesionales y tomar medidas adecuadas para que la gente se siente segura de salir nuevamente.

Walter Meyenberg y Alberto González, directores de esta iniciativa. / Cortesía The Liquid Society

¿Cómo funciona?

The Liquid Society hace una invitación a los diferentes profesionales, empresarios de barras de coctelería, ejecutivos, dueños de marcas, distribuidores, otros especialistas y aficionados de la industria de bebidas a apadrinar al staff de barra a través de una membresía con un valor de $3,600 que dan acceso a los siguientes beneficios:

• Participación en los eventos de The Liquid Show y su plataforma de contenidos para el desarrollo profesional.

• Acceso a la plataforma de información y apoyo sobre acondicionamiento físico y mental, manejo del abuso de sustancias y control de las finanzas personales.

• Soporte económico para atravesar tiempos díficiles por desempleo o propinas caídas con el Fondo de Ayuda.

A través de este Fondo de Ayuda PADRINO, se construirá la comunidad apoyando a 300 profesionales de la industria de bebidas a sobrellevar la crisis que el COVID-19 ha generado.

Los criterios de selección para ser acreedor al Fondo de Ayuda son:

• Membresía vigente de The Liquid Society.

• Bartenders ó meseros de bares de coctelería en México.

• Tener al menos 12 meses trabajando en la industria de bebidas.

• Contar con evidencia y referencias laborales así como el contacto de su actual o último empleador.

• Identificación oficial (INE o pasaporte).

• Formato de aplicación aprobado.