López-Gatell aclara que no hubo 501 muertes en un día, sino notificaciones

El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la cantidad de muertes que se dieron a conocer el pasado 26 de mayo no correspondieron a decesos ocurridos en un sólo día, sino a los que fueron notificados por las entidades a la Secretaría de Salud con fechas de ocurrencia varios días atrás.

Te puede interesar: En apoyo al personal médico que enfrenta al Covid-19, Winia realizó una donación para mejorar sus condiciones

Hugo López-Gatell explicó que este retaso se debe a varios escenarios que se viven en los hospitales, ya sea que no a todos las personas se les puede tomar una muestra para confirmar su deceso por Covovid-19 o que al momento de su fallecimiento aún no se tengan los resultados de laboratorio, lo cual puede ocurrir hasta 72 horas después y es cuando se informa en las conferencias vespertinas.

“Cuando recibimos la información de los estados, tanto de casos, hospitalizaciones y defunciones las integramos a la estadística que presentamos todos los días y la comunicamos, ayer tuvimos esta suma de notificaciones 501 y fue el momento de darlas a conocer, pero no debe interpretarse que fue el mayor día con mortalidad, lo que naturalmente llevaría a pensar que la epidemia fue más grave, lo cual no es así, solo se acumularon los datos”.

Sobre por qué no siempre se pueden tomar muestras, el funcionario federal dijo que esto se debe a la misma dinámica que actualmente se vive en los hospitales, en donde no se puede cuestionar al personal de salud en dar prioridad a mantener con vida a los pacientes y no en tomar las muestras que se necesitan para conformar un caso de Covid-19.

Previamente, en una reunión virtual con la Junta de Cordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, el subsecretario López-Gatell destacó que ningún país conoce al 100% de los casos positivos de Covid-19, lo cual no se trata de una deliberada negligencia o incapacidad de las autoridades sanitarias.

“Es falsa y demostrable la narrativa pública que se ha destacado sobre que México es el único país que no conoce el total de cosos positivos por el virus que originó la pandemia mundial. El gobierno mexicano declaradamente ha dicho que no tiene como propósito el contar todos los casos, sino acudir a los mecanismos modernos y probados de focalización".

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: