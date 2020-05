Perro espera en un hospital de Wuhan durante tres meses a su dueño fallecido por coronavirus

Un devoto perro de Wuhan, China, pasó más de tres meses esperando a su dueño en el vestíbulo del hospital Wuhan Taikang sin saber que este había fallecido por coronavirus días después de su hospitalización, informó Daily Mail.

El canino de raza mestiza arribó al centro hospitalario en la provincia de Hubei junto a su anciano propietario el pasado mes de febrero, cuando la pandemia estaba en su apogeo en este país, primer epicentro de la covid-19.

El leal animal de siete años esperó pacientemente en la entrada a que el jubilado regresara pero lamentablemente, este murió a causa de complicaciones relacionadas al virus solo cinco días después de su ingreso, convirtiéndose en uno de las casi 4,000 víctimas fatales de la enfermedad en esa localidad.

Desconociendo el destino del anciano, el perro se rehusó a abandonar el nosocomio y continuó buscando y aguardando por más de 90 días en el mismo sitio, donde el personal del lugar se encargó de alimentarlo.

A mediados de abril, cuando Wuhan comenzó a levantar la cuarentena por coronavirus, el supermercado del hospital abrió y la dueña del negocio, Wu Cuifen, se enterneció por completo con el pequeño perro.

“Noté por primera vez al perrito cuando volví a trabajar a mediados de abril. Lo llamé 'Xiao Bao' (Pequeño tesoro). Ese es el nombre que le di”, contó, según el medio británico.

“Me dijeron que el dueño de Xiao Bao, un pensionista, fue admitido con el coronavirus. Luego falleció, pero Xiao Bao no lo sabía y se quedó en el hospital buscándolo. Nunca salió del hospital. Fue increíblemente conmovedor y tan leal”, agregó.

Tras conocer su historia, la conmovida mujer se acercó al can para familiarizarse y luego se lo llevó a su tienda en el primer piso para hacerse cargo de él.

“Cada mañana, cuando abría, Xiao Bao estaba allí esperándome. Me despedía al final de cada día”, destacó.

Cuifen aseguró que intentaron hacer que el perro se fuera del hospital sin éxito. En una ocasión, incluso lo abandonaron en un sitio muy lejano pero el encontró su camino de vuelta al Hospital Taikang donde se instaló a esperar su amado amo.

"Aunque Xiao Bao no puede hablar, entendemos que definitivamente todavía está buscando a su dueño", dijo a los medios según The Sun.

El pasado 20 de mayo, a medida de que la nueva normalidad comenzó a instaurarse, el hospital se vio repleto de pacientes que se quejaban por la presencia del perro caminando por las instalaciones.

Por ello, las enfermeras llamaron a la Asociación de Protección de Pequeños Animales de Wuhan para que acogieran al tierno Xiao Bao que de inmediato fue aceptado, evaluado por veterinario y esterilizado mientras le encuentran un nuevo hogar.

El refugio ahora está investigando a las personas que se han ofrecido para adoptar a Xiao Bao, aseguró el director de la asociación, Du Fan, el pasado 24 de mayo.

Por otro lado, Wu Cuifen solo espera que el fiel animal encuentre un dueño que lo cuide bien.

