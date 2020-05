Reactivan distribución de cerveza el 1 de junio

Tras una reunión virtual con los empresarios del ramo, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos anunció que a partir de la próxima semana la industria cervecera reanudará sus actividades.

Como parte de la reactivación económica del estado ya habrá distribución de cerveza, pero lo que queda prohibido es la reapertura de los bares, según aclaró el funcionario estatal.

“El día de ayer (martes) tuve la oportunidad de estar con los representantes de la industria cervecera y platicamos de la reactivación de la producción de la industria cervecera”, compartió

Mencionó que se abordó el plan del arranque de la reactivación y se dejó en claro que empresarios deberán de cuidar a su personal y establecer los filtros sanitarios para evitar contagios por Covid-19.

El funcionario estatal dijo que la reactivación del sector cervecero servirá para abatir el sobrecosto del producto y las largas filas.

“Van a empezar a surtir los establecimientos donde venden cerveza y no va a haber las filas que existían en algunos depósitos; cosa que me parece correcto: que no existan estas concentraciones masivas”, agregó.

“Va a haber cerveza para todos”, anunció.

De la O Cavazos aclaró que la producción y distribución de cerveza no implica la reapertura de los bares.

En su reporte diario de los casos de Covid-19 en el estado, el funcionario precisó que se presentaron 52 más con lo que la cifra ya llegó a 2 mil 343 paciente infectados y los fallecimientos subieron a 92 con 4 decesos más.

También dio a conocer el contagio de una enfermera en el Hospital Materno Infantil por lo que ya se aplican pruebas al personal para descartar o confirmar más infectados.