¿Qué le dijo López-Gatell a una senadora para que lo denuncie por violencia política y de género?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell y la senadora del PAN, Alejandra Reynoso protagonizaron un desacuerdo en la comparecencia virtual del miércoles que podrían derivar en dos denuncias en contra del funcionario federal por violencia política y de género.

Y es que en la reunión con al menos 55 legisladores, la panista le cuestionó fuertemente sobre las acciones que el gobierno ha implementado para enfrentar la pandemia de Covid-19 y los mensajes contradictorios que se han enviado a la población durante este tiempo de cuarentena.

La panista lo llamó a reflexionar y asumir la responsabilidad de la importante carga que está llevando, para que deje de realizar improvisaciones, como cambiar cifras sobre casos positivos y acciones como el uso de cubrebocas o no.

Pero desde el principio se sintió la fricción, pues la legisladora portaba un cubrebocas con un mensaje en el que se leía la palabra ¡Pruebas!, con lo que pedía la realización de éstas.

Al respecto, López Gatell le contestó que tenía preguntas prefabricadas y llamados a asumir verdades o errores inexistentes del presidente, así como peticiones de arrepentimiento y más mentiras. Además, dijo que se hablaban de verdades construidas a través de medios de comunicación con intereses políticos.

Al respecto, López Gatell le contestó que tenía preguntas prefabricadas y llamados a asumir verdades o errores inexistentes del presidente, así como peticiones de arrepentimiento y más mentiras. Además, dijo que se hablaban de verdades construidas a través de medios de comunicación con intereses políticos.

“Usted, posiblemente, no lo asumo, tiene poca familiaridad con el Sistema Nacional de Salud, quizá, seguramente, con la salud en general, dado que su campo de experiencia profesional está en las ciencias de la comunicación y en las relaciones exteriores, según tengo entendido".

“¿Por qué lo digo? Esto no está usted para saberlo, pero puede ser de interés común, existen, en la fisiología humana, una serie de funciones que les llamamos las funciones mentales superiores, estas incluyen, entre otras, el razonamiento, el pensamiento, la conciencia, las emociones, el lenguaje, la memoria y el aprendizaje y la atención".

“Y la atención viene al inicio de la lista no solamente porque empieza con "A", sino porque del funcionamiento de la atención deriva, a veces, la efectividad del desarrollo de las otras funciones, no estoy diciendo que quien no ponga atención carezca de las otras funciones".

"Lo que estoy diciendo es que quien, por alguna razón voluntaria o involuntaria prefiere no tener atención a ciertos elementos, quizá se le priva de expresar las otras funciones".

“¿Por qué lo digo? Porque veo un reto de comunicación -y aquí usted sí es la experta, no yo- cuando nos presentamos a una población con distintas perspectivas y con poco deseo de escuchar, pero siempre estará presente la esperanza de que deseen beneficiarse de información científica que se genera en el país”.

