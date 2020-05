Hombre con un 1 % de sobrevivir al coronavirus supera la enfermedad tras casi dos meses en cuidados intensivos

Steve Banks, un habitante de Inglaterra, vivió una recuperación milagrosa del coronavirus luego de pasar 50 días conectado a un respirador y que los médicos le dieran solo un 1 % de probabilidades de sobrevivir.

De acuerdo al Daily Mirror, el hombre de de 44 años fue trasladado al Hospital de Basildon el pasado 25 de marzo al presentar dificultades para respirar y solo unas horas después fue inducido al coma. Desde entonces, estuvo internado en cuidados intensivos, luchando por su vida durante un mes y medio.

Después de su llegada al hospital, Steve estuvo completamente inconsciente, por lo que su siguiente recuerdo fue siete semanas después de aquel día de marzo, cuando despertó rodeado de enfermeras y médicos aplaudiendo al verlo abrir los ojos.

"En un momento estaba luchando por respirar, al siguiente tenía una máscara de oxígeno. Fui al hospital antes del cierre, solo 55 personas habían muerto. Cuando salí, eran más de 31,000; el país había cambiado más allá de todo reconocimiento, fue un shock. Ha sido un viaje interesante", añadió el padre de dos.

Steve relató al medio que siempre fue una persona muy saludable y activa. De hecho, era un “ávido aficionado al gimnasio y levantaba muchas pesas" y no tenía enfermedades subyacentes, pero su excelente estado de salud se vino al piso cuando comenzó a experimentar signos de covid-19 el pasado 17 de marzo.

No obstante, el 25 de marzo, la esposa de Steve entró en pánico y llamaron a una ambulancia para llevarlo Hospital de Basildon. “Mis niveles de oxígeno seguían bajando”, recordó.

En este nosocomio, solo pasó dos días y fue trasladado a un centro hospitalario en Chelmsford, Essex.

"Luego me pusieron un respirador el 27 de marzo y no recuerdo mucho ya que estaba fuera de combate. Me trasladaron al Hospital Broomfield y sufrí una recesión y me dieron una posibilidad de supervivencia del uno por ciento ", aseguró.

La condición de Banks, quien al parecer se contagió en su trabajo en Londres, siguió deteriorándose rápidamente. El 4 de abril necesitó de una traqueotomía y fue conectado a una máquina de soporte vital como último recurso para mantenerlo con vida.

Sus órganos siguieron fallando y su condición era tan crítica, que su familia pensó que el virus acabaría con su vida por lo que escribieron cartas de despedida. También se les pidió que se prepararan para su sepelio.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Steve comenzó a mejorar hasta lograr despertar y finalmente vencer la enfermedad. Tras abandonar los cuidados intensivos, recibió rehabilitación y psicoterapia en otro hospital.

Ahora, este afortunado luchador se está recuperando en su casa ubicada en East Tilbury, Essex, luego de recibir el alta médica la semana pasada.

"Descubrir lo cerca que estuve de decir adiós, fue muy impactante, todavía hay cosas que aún no sé. Todas las personas con las que hablo dicen que es un milagro que esté vivo", aseguró el hombre que no se reconoce tras una pérdida de más de 30 kilos.

Además, señaló que aunque superó las dificultades para comer alimentos sólidos que presentó cuando despertó, sufre de dedos entumecidos y temblor en una de las manos.

"Me siento maltratado y no puedo esforzarme demasiado y ahora estoy temiendo salir por los efectos posteriores de todo esto".

