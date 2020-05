Confinamiento por Covid-19 no detiene violencia de género

Durante el confinamiento que se implementó en México para evitar que hubiera un crecimiento exponencial de contagios de Covid-19, la violencia en contra de las mujeres no se detuvo, pues la convivencia por más tiempo dentro de los hogares creó mayores conflictos, alrededor de 30.67 por ciento de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en este periodo.

‘Cuenta hasta 10’, campaña del gobierno en contra de la violencia de género En redes sociales varias personas manifestaron su molestia por la campaña al considerarla ineficiente ante la grave situación que se vive en el país.

De acuerdo con una encuesta realizada por Enkoll, la cual se titula ‘Violencia de género en tiempos de Covid-19’, que se realizó a mil 506 mujeres mayores de 15 años, 59 por ciento respondió que han sentido miedo de alguna de sus parejas; de ellas, 75 por ciento han sentido “mucho” o “algo” de miedo y 25 por ciento ha sentido “poco miedo”.

En el caso concreto de este periodo de cuarentena, las mujeres respondieron que han sufrido algún tipo de agresión o violencia a manos de su pareja sentimental.

Estos son los resultados:

31% de las informantes han sufrido alguna agresión o violencia

La mitad de las informantes han sido víctimas de la violencia emocional

El mayor ejecutor de la violencia es la pareja, ya que en el 50 por ciento de las ocasiones es quien la realiza

Siete de cada diez mujeres víctimas de la violencia no pide ayuda; de ellas, 34 por ciento no lo hacen porque piensan que no las pueden ayudar

Respecto al tipo de violencia que han padecido durante la cuarentena, los datos son estos:

51% ha sido violencia emocional, manifestada con prohibiciones, intimidación, manipulación, insultos y gritos

22% ha sido económica: limitaciones económicas y poco gasto de manutención

16% física, con agresiones y golpes

11% sexual, con tocamientos o relaciones sexuales forzadas

De las agresiones, 82 por ciento fueron cometidas por las parejas, padres, hermanos, hijos, primos y tíos; el restante 18 por ciento las cometieron otras mujeres, principalmente, hermanas, madres y abuelas.

Sólo 29 por ciento de las mujeres acudieron a pedir ayuda, principalmente a dependencias y organizaciones de gobierno, amigos y conocidos, familiares cercanos, autoridades, vecinos y compañeros de trabajo.

Sin embargo, 71 por ciento de quienes no lo hicieron fue porque no creen que les puedan ayudar, por pena, por no creer necesario pedir ayuda, por miedo a su agresor, por miedo a burlas.

En cuanto al acoso sexual y quiénes pueden ser la víctimas principales, así como los ejecutores de este delito, los resultados fueron estos:

31% de las mujeres considera que solo ellas son posibles victimas de acoso sexual

2% considera que solo los hombres

67% mencionó que ambos

80% consideran que ellas están expuestas a sufrir acoso sexual antes de cumplir los 12 años de vida

85% dijo haber sido víctimas de acoso sexual por lo menos vez en su vida

El acoso fue realizado principalmente por personas conocidas:

62% por compañeros de trabajo o escuela

22% por amigos

20% por conocidos

15% por familiares cercanos

5% por su pareja

Otro dato alarmante es que al ser cuestionadas sobre si han tenido miedo de alguna de sus parejas, 10.94 por ciento dijo que de su pareja actual; 47.96 por ciento de una pareja anterior; 35.97 por ciento no han tenido miedo.

Finalmente, en cuanto si la violencia había sido más frecuente durante el confinamiento, 31.72 por ciento aseguró que ha sido más frecuente; 53.4 por ciento respondió que ha sido igual y sólo 14.98 aseguró que disminuyó.