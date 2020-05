Rusia y la Unión Europea cuestionan salida de Estados Unidos de la OMS

La Unión Europea exhortó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que reconsidere su decisión de suprimir los fondos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de las críticas mundiales a la medida y mientras las tasas de infección en India y otros países recuerdan que la pandemia mundial está lejos de estar contenida.

Al mismo tiempo, el Gobierno ruso señala que romper con la OMS daña las relaciones de cooperación en la esfera de la salud en medio de la situación crítica provocada por la pandemia del nuevo coronavirus.

El viernes, Trump anunció que suspenderá la contribución de Estados Unidos a la OMS, alegando que no respondió de forma adecuada a la pandemia porque China tiene “control total” sobre esa agencia de Naciones Unidas. Según Trump, las autoridades chinas “ignoraron” su obligación de informar a la OMS y presionaron a la agencia para que engañara al mundo cuando se descubrió el virus en diciembre del año pasado en Wuhan, una ciudad del centro del país.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó el sábado a Trump a que se replantee su decisión, diciendo que “deben evitarse las acciones que debiliten los resultados internacionales” y que “ahora es el momento de una mayor cooperación y soluciones comunes”.

