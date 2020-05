Nueva normalidad llega con el número más alto de casos de Covid-19

Este lunes México adoptará el concepto de nueva normalidad y lo hace en medio de 90 mil 664 casos confirmados de Covid-19 y nueve mil 9930 muertes.

Sin embargo, no significa que se acabe la cuarentena, de acuerdo con el semáforo de riesgos que determinó el Consejo General de Salubridad, las actividades se irán retomando conforme evolucionen los contagios, por lo que las industrias y sectores económicos retomarán sus actividades dependiendo del número de casos activos de coronavirus.

Luego de 70 días de que se implementara la Jornada de Sana Distancia, miles de mexicanos deberán adaptarse a nuevas medidas de convivencia y hábitos de cuidado y limpieza, pues se busca evitar un rebrote entre la población al relajar las medidas de aislamiento.

De acuerdo con las autoridades el semáforo cuenta con cuatro colores; el rojo, que indica riesgo mayor; naranja, riesgo alto;amarillo, riesgo medio y verde, riesgo bajo y cada entidad irá determinando el momento en que su población podrá volver a la calle con normalidad.

Cada estado será notificado semanalmente, por la autoridad sanitaria federal, sobre su nivel de riesgo, cuál es el conjunto de actividades que corresponden con ese nivel de riesgo y serán las autoridades municipales y locales las encargadas de establecer aperturas correspondientes que cumplan criterios valor social y de cantidad de personas en la vía pública.

Mientras que las actividades escolares de nivel básico serán retomadas una vez que el semáforo se encuentre totalmente en verde, como medida de seguridad hacia los niños de primaria, secundaria y bachillerato.

Nueva normalidad

Las autoridades han establecido que esta semana sea el regreso a la actividad de las industrias minera, automotriz y de la construcción, por considerarse del sector primario, mientras que para ello, el IMSS, la Secretaría de Salud (SSa) y el Consejo General de Salubridad han elaborado documentos con guías especificas para ello.

Adicionalmente, se implementó la plataforma nuevanormalidad.gob.mx. que funciona como mecanismo de autoevaluación para las empresas de los tres sectores que puedan tener una apertura anticipada.

Se determinó también:

Portar cubrebocas y uso de caretas

Sanitizantes en entrada y salida de espacios públicos

Uso de gel

Entradas y salidas escalonadas de empleados

Lineamientos de barreras físicas entre lugares de trabajo

Señalización sobre dónde deben de caminar las personas

PyR

La académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, Gloria Careaga Pérez comentó a Publimetro que se vive con un problema social de incertidumbre ante los anuncios oficiales contradictorios con respecto a la nueva normalidad, pues por la mañana se da una información y en la noche se corrige.

¿Cómo comenzar a lidiar con la nueva normalidad?

—Para enfrentar una situación que ha generado una inestabilidad tan importante en nuestra sociedad se deben enviar mensajes muy certeros y claros que orienten el comportamiento de todas las personas; sin embargo, el gobierno complica la situación con información contradictoria entre autoridades. Si bien desde hace semanas se mencionó que ya se había aplanado la curva y de pronto se escucha que viene el punto más alto en junio, esto genera en las personas angustia e incertidumbre.

¿Cuál es la actitud que se debe mantener ante esta situación?

—Tenemos que pensar en las dos vías, por un lado si tengo que salir debo pensar que tengo que cuidarme, en no contagiarme y así no contagiar a los demás. En este punto quizá el gobierno debe regresar a las medidas de protección para uno y los demás, se requiere énfasis para actuar de una manera responsable. Es importante que quienes tienen una posición de liderazgo en cualquier ámbito protejan, orienten y cuiden a las personas cercanas.

¿Qué nos deja esta Jornada de Sana Distancia?

—Nos enfrenta a un problema social y no individual, esta nueva realidad nos exige nuevos hábitos en cuento a reflexionar sobre qué nos pasó durante el confinamiento y lo que aprendimos. Quizá es que nos dimos cuenta que no necesitamos tantas cosas como lo parecía, no necesitamos salir tanto o que podemos construir nuevos nichos afectuosos o de comunicación con las personas y fortalecerlos. También cuidar nuestro cuerpo, ejercitarlo y mantener la vigilancia sobre las medidas de protección individuales y mantenerlas como rutinarias para que que nos permitan movernos con seguridad.

La Jornada de Sana Distancia

La Jornada de Sana Distancia se implementó desde el pasado 23 de marzo y concluyó este domingo, y entre otras cosas incluyó medidas básicas de prevención como la suspensión temporal de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de concentración masiva y protección y cuidado de personas adultas mayores.

Lo anterior, con el objetivo de reducir la frecuencia con que las personas se encontraban en el espacio público y promovió medidas básicas de prevención como:

Lavado frecuente de manos: preferentemente con agua y jabón y que al menos dure 30 segundos, en caso de no contar con agua usar gel antibacterial con base alcohol al 70%.

Etiqueta respiratoria: tapar nariz y boca al toser o estornudar, con el ángulo interno del codo y lavar manos después de hacerlo.

Saludo a distancia: evitar el saludo de mano, abrazo y beso.

Recuperación efectiva: no salir de casa en caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19. (fiebre y/o tos)

