Covid-19 deja en vilo evaluación de 30 millones de alumnos de educación básica: UNPF

La Nueva Normalidad eventualmente traerá el regreso de más de 30 millones de niños de educación básica a las aulas y con ello la necesidad de cerrar el ciclo escolar, luego de la suspensión de clases que se dio para evitar contagios de Covid-19.

Y es que desde el pasado 23 de marzo se suspendieron las clases presenciales a nivel nacional y con ello se implementó el programa Aprende en Casa para que complementara el 30% del temario en alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

De acuerdo con el presidente de la Unión de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García, las autoridades han ignorado el derecho de los niños a aprender y con la improvisación del contenido el línea, cuando sólo 60% de los alumnos de educación básica tienen acceso a internet se tendrá una laguna de conocimientos que les afectará no sólo en el cierre del ciclo sino en el siguiente.

"Vemos que el Covid-19 marcará a toda una generación con el año que habrá un hueco de conocimientos, digamos que así como se las ingeniaron para que dieran clases en línea los maestros, aunque no les hayan dado las herramientas y capacitación, así podrán evaluar a los niños", dijo.

En una entrevista con Publimetro, explicó que el costo podría cargarse a los alumnos y padres de familia, pues aunque recientemente la SEP informó que se implementará un curso remedial de nivelación, no existe alguien que evalúe la situación, pues la Cuarta Transformación eliminó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

"Era el único que tenía instrumentos ya probados y validados internacionalmente con una medición permanente, eso nos permitiría en estos momentos saber qué porcentaje de niños si está llevando su aprendizaje, hoy no lo sabemos, no existe una herramienta construida por el estado capaz de medir en sus casas verdaderamente les está generando los aprendizajes que deberían tener", dijo.

En el informe de la semana pasada, la SEP detalló que la pandemia obligó al sistema educativo a avanzar de manera clara y contundente en la capacitación y uso de herramientas digitales, de internet y de educación a distancia, sin embargo, lo hizo sin garantizar las condiciones a alumnos y profesores.

Al respecto, Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación de Unicef México, adelantó que acompañará a la SEP en el curso remedial, coadyuvado en allegar materiales y mensajes claros, primero para el currículo y los aprendizajes claros sobre todo en lectura, matemáticas y ciencias.

Explicó que para la evaluación del ciclo tampoco se debe pedir que se baje el nivel para la evaluación de los alumnos, pero se debe ser claros en la integridad de las pruebas y saber cómo se van a realizar tanto para aprobar el año como para la transición educativa.

"Nos preocupan las transiciones educativas, sobre todo por el cupo en los plantes y cómo se va a hacer la distribución de alumnos en las escuelas. También tenemos que tomar en cuenta y es una de las preguntas que no se han hecho, es que la SEP está tomando en cuenta la carpeta de aprendizaje y los insumos de los docentes para poder seguir en la medida de los posible un rastreo de los los alumnos, brechas, fallas", comentó.

Sobre el contenido del programa, dijo que aunque ha sido muy criticado era la manera de darle la continuidad educativa a los alumnos, pues se ha comprobado que si los niños pasan mucho tiempo sin ejercitar el cerebro, el retomar las actividades les cuesta mucho trabajo.

"Desde Unicef hemos tratado de tener encuestas con la población y lo que hemos encontrado es que es una herramienta en que los contenidos televisivos no son tan pertinentes para esta población, entonces aunque dicen que siguen aprendiendo vía otras plataformas como Facebook o Youtube, que son las que más mencionan, no necesariamente están haciendo referencia al material de Aprende en Casa", añadió.

El director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle-México, Alejandro Enríquez Torres advirtió de distintos riesgos para los alumnos al implementar esta modalidad; sin embargo, señaló que las propias características de la emergencia no permitirán que se repruebe a los alumnos.

Más bien señaló que permitirá mostrar ventanas de oportunidad para todo el sector educativo y mejorarlo para que sea un verdadero instrumento y mecanismo que logre mejores condiciones y desarrollo de niños y jóvenes.

¿Cuáles son los riesgos que vislumbra por esta situación?

Tal vez los principales riesgos son que el niño no sea justamente calificado, que nos se alcance a identificar plenamente el desarrollo y aprendizajes de niños y jóvenes, que la evaluación no se realice con evidencias objetivas y que los niños y jóvenes no logren los aprendizajes esperados.

¿Cuáles podrían ser los efectos de este programa para el siguiente ciclo escolar y en especial para aquellos alumnos que pasan de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerado y así sucesivamente?

El cambio de un ciclo a otro siempre trae desajustes al nuevo modelo, es una condición común en los procesos de adaptación a un nuevo ciclo y grado escolar. En educación hay un principio que está siempre presente el de las “diferencias individuales”, cada persona (alumno) tiene diferentes niveles de desarrollo. El temor por lo administrativo también será solventado, seguramente se dará oportunidades y prorrogas para que los niños y jóvenes presenten documentos oficiales como lo son los certificados para el ciclo o nivel siguiente.

¿Sigue vigente el modelo educativo en el que no se podía reprobar a los alumnos?

El modelo educativo vigente no es un modelo donde no se pueda reprobar a los estudiantes, es más bien un modelo donde deben hacerse todos los esfuerzos porque los niños y jóvenes se desarrollen y logren su máximo potencial. Toda la gestión de la escuela se encamina a impulsar los desarrollos de los aprendizajes Tal vez la perspectiva anterior era la de un modelo punitivo que sancionaba con la reprobación, el recursamiento de un ciclo (o varios) y el abandono a los estudiantes de condiciones más vulnerables.

Hoy existe en la escuela una importante diversidad de estrategias para apoyar a los niños y jóvenes con retraso para propiciar condiciones de equidad.

• Consejos Técnicos

• Consejos de participación

• Apoyo psicopedagógico

