Contemplan reapertura de iglesias para el 15 de junio

La Dirección de Asuntos Religiosos del Gobierno de Nuevo León informó a autoridades religiosas y ministros de culto de la reapertura de iglesias y templos a partir del próximo 15 de junio, siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.

En el documento que les envío, destacó que las actividades se reanudarían pero con una capacidad limitada en sus recintos y medidas de sanidad.

Juan Manuel Alvarado, presidente de Familias Fuertes Unidas por México compartió que les llegó la notificación este jueves.

También te puede interesar: Tratan pacientes con plasma convaleciente

La medida se autorizó en el acuerdo 6/2020 publicado el 31 de mayo en el Periódico Oficial.

"Queda claro que las asociaciones y agrupaciones religiosa en el estado, deberán realizar las medidas pertinentes que las autoridades sanitarias han establecido, para estar en posibilidad de abrir sus recintos religiosos e iniciar sus actividades en las condiciones que ya se mencionaron, por lo que exhortamos a cumplir todos y cada uno de los lineamientos requeridos", señala el documento

El acuerdo establece que en los lugares y recintos en donde se realizan actividades esenciales y no esenciales, como es el caso de las iglesias, no se pueden congregar más de 20 personas, se deberá cuidar la distancia de por lo menos 1.5 metros entre cada persona, lavarse las manos continuamente , estornudar de manera correcta, no saludar de beso e implementar filtros de seguridad sanitaria en la entrada y salida