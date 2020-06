Hugo López Gatell llega a 100 conferencias de Covid-19 en medio de cuestionamientos

Las conferencias vespertinas para informar sobre la situación sanitaria de la pandemia de Covid-19 ya suman 100 y con ellas los cuestionamientos hacia su titular, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Foto: SSa

Con las 32 entidades del país en semáforo rojo por el alto riesgo de contagio —113 mil casos activos y 14 mil defunciones—, el funcionario federal se mantiene en el ojo del huracán por protagonizar desencuentros con sus dichos diarios.

Desde un principio, el epidemiólogo que ha participado en otros sexenios, generó controversia por caer en contradicciones sobre las recomendaciones generales hacia la población, pues por una parte autoridades locales pedía el uso de cubrebocas, mientras sostenía que su uso distraía otras medidas de higiene necesarias.

AMLO y el subsecretario de Prevención, Hugo López-Gatell / Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, recientemente se le ha visto portando el insumo médico en reuniones de trabajo; incluso, el pasado 25 de mayo, sorprendió al aparecer en la conferencia de prensa con uno puesto y recomendando su uso en lugares públicos y abiertos.

Foto: SSa

Desde el pasado 28 de febrero, fecha en que se implementaron estos encuentros desde Palacio Nacional, ha ido ajustando el número de muertes y casos que el país alcanzará por el virus, lo que le ha valido de desencuentros con reporteros, senadores y diputados federales.

Sin embargo, el académico ha ido haciendo sus respuestas más políticas y hasta un tanto burlonas, al punto de solicitar que si tienen otros datos más recientes los compartan.

Pero para López Gatell no todo se trata de confrontaciones, pues su postura como principal vocero de la pandemia y la paciencia que mantiene ante cuestionarios repetitivos, le han valido para ganar seguidores.

Una de ellas logro ponerlo nervioso y sonrojado en cadena nacional ya que el pasado 19 de mayo, antes de iniciar su conferencia desde el salón de Minería, fue increpado por una voz femenina que le cuestionó ¿por qué tan guapo doctor?.

Esta pregunta logró lo que ningún otro cuestionamiento había logrado, ni cuando le preguntaron si no era irresponsable llevar a su hijo a las conferencias, lo descolocó por completo y no le quedó más agradecer el piropo y con una sonrisa nerviosa reconocer ¡Ahora si me cambió el ritmo!.

La lectura política

El Académico de la Fes Acatlán de la UNAM, David Morales González compartió que las 100 conferencias del tema de Covid-19 llegan con fuertes cuestionamientos al subsecretario; sin embargo, se trata del papel que le ha dado protagonizar la situación tan polémica de la pandemia a la sociedad.

¿Cuál es la evolución del discurso de López-Gatell?

—Hay una transición que va por etapas y van de acuerdo con el momento en que es designado como responsable de la estrategia y seguimiento para enfrentar el Covid-19.Cuando lo presenta el presidente, lo hace como la figura científica y especialista que llevará el tema y al que le reconoce su trayectoria aun cuando estuvo en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Su labor es explicar la situación del virus y plantear las políticas públicas para enfrentar los próximos meses, pero el tema y la pandemia se fue politizando y López-Gatell poco a poco va subiéndose a la ola de comunicación política, por la llegada de llegada de la guerra de datos, en donde la comunicación se vuelve política. Pero se vuelve el líder de la epidemia y fue también un personaje sacrificable al final, en tiempos de redes sociales y la inmediatez se traduce en el discurso de credibilidad y que vaya de la mano con la ciencia.

¿Este liderazgo se ha visto en otros países?

—Sí, en España con Fernando Simón, que es homólogo de López-Gatell, quien también está considerado como un científico y experto que tiene paciencia ante la crítica de la oposición y maneja esta exposición mediática, pero también enfrenta la pérdida de credibilidad por las cifras. En Estados Unidos también lo hace Anthony Fayci, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y principal epidemiólogo del gobierno.

¿López- Gatell es víctima de su éxito?

—Sí, en parte. Al enfrentarse a todo el tema de la pandemia han surgido temas como su invitación a la OMS y además se ha manejado en todo momento como un médico pero con imagen de político porque no lo vemos con bata y cubrebocas y sale a dar las cifras y los repuntes con lenguaje más político. Pero en términos de política pública, nos falla en todos los niveles para entender cómo se está enfrentando la pandemia con cifras claras.

