Difieren pago de recibo de luz a afectados por pandemia

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) diferirá el pago de los recibos de unos cuatro millones de clientes, ya que no lo pagaron durante mayo cuando el país se encontraba en el segundo mes de la cuarentena, tras reconocer los impagos, la CFE procederá a diferir los pagos durante junio y julio de este año.

Martín Mendoza Hernández, director de la empresa subsidiaria CFE Suministrador de Servicios, explicó que de los 40 millones de clientes domésticos que tienen, 10 por ciento han caído en impago; además que se realizaron 432 mil cortes en todo el país por falta de pago.

Dicha división suministra electricidad a 44.9 millones de clientes, entre residencias, comercios y otros negocios, de los que 97 por ciento habían pagado sus recibos previo a la pandemia de Covid-19.

El funcionario detalló que 80 por ciento de los casos que se ha cortado la luz corresponde a negocios que están cerrados, ya que desempeñan actividades no esenciales y tenían más de una factura vencida, el restante 20 por ciento es de hogares que desde enero no habían pagado y no se relacionan con la pandemia.

Recordó que en abril pasado la CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) blindaron las tarifas con subsidio para no trasladar a los hogares a cobros por alto consumo derivados de la cuarentena, con lo cual también se evita el pago de los recibos.

Finalmente, Martín Mendoza detalló que los estados y municipios adeudan 11 mil millones de pesos a la CFE, principalmente en el Estado de México, otras de las entidades que no cumple con sus pagos son Tabasco y Chiapas.