Suspenden a jugador del Tottenham Dele Alli por burla sobre el coronavirus

Dele Alli se perderá la primera presentación del Tottenham al reiniciarse la Premier League inglesa tras ser suspendido un partido por un comentario burlesco de tinte racista en redes sociales durante la pandemia de coronavirus.

Alli colgó un video en una charla privada en Snapchat en febrero, con el centrocampista burlándose del virus y de un individuo asiático. Un medio británico recibió el video.

@GaryLineker Dele Alli gets a one-match ban from the FA for this video. The FA & Dele say it wasn't racist when it clearly was? He made a Coronavirus joke about an Asian man. What do you make of it? A one match ban is ridiculously lenient. pic.twitter.com/YAEk9FFM4Y

