Recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio, pide AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la ciudadanía a que mantenga los hábitos de higiene y sana distancia en la reactivación de actividades en el país.

A través de sus redes sociales, emitió un informe sobre la situación del Covid-19, en el que destacó la ya no deben ser las autoridades quienes disten las medidas de seguridad; no obstante, dijo que se deben mantener pendientes de las medidas que dicten.

"Vamos a poder salir a la calle, realizar actividades como siempre y vamos a sentirnos seguros, no tener miedo, no actuar con miedo porque ya sabemos que tenemos que mantener la sana distancia, la higiene personal. Ya es un asunto de nosotros, no de las autoridades", apuntó.

En el mensaje que grabó desde Palacio Nacional también destacó que desde el inicio de la pandemia en el país se respondió con responsabilidad, capacitando al personal y teniendo el equipo necesario para la atención médica.