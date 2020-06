Crece demanda de pruebas Covid en hospitales poblanos

Al confirmar la saturación en el hospital La Margarita del IMSS en Puebla, médico revela que hasta 80 personas al día solicitan la prueba de Covid, por lo que además se han visto rebasados en la aplicación de esta ya que no hay suficientes sobre todo para detectar a pacientes asintomáticos.

En entrevista con Publimetro, el profesionista del área de salud, quien pidió la gracia del anonimato, indicó que aunque ya se están aplicando más pruebas y por ello se registran más casos, se requerirían al menos 100 diarias para atender al promedio de pacientes que llegan de 60 a 80 diarios a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Destacó que muchos de los casos se están dando en el personal de la salud, ya que a quienes no están en áreas Covid solo se les da un cubreboca KN95 o N95 a la semana, poniéndolos en vulnerabilidad aunque no estén en contacto directo con los pacientes enfermos.

"Nosotros estamos en una contingencia desde 2017, desde el momento en que no tenemos un hospital Regional como San Alejandro y todo se ha estado atendiendo en La Margarita, vivimos en una contingencia permanente y con el tema del Covid se agudiza y se vuelve un tema heróico para el personal", destacó.

Además de esto, reveló que se han tenido que adaptar ventiladores en áreas y camas que no son específicas para atender cuidados intensivos por la alta demanda que hay y aunque consideró que aún no han sido rebasados los institutos de salud, si los contagios siguen en aumento en un breve lapso lo estarán, dijo.

Destacó que al no haber pruebas suficientes para detectar el virus SARV-CoV2, no a todos los pacientes que llegan se les aplica, por lo que solo se quedan los que presentan síntomas más graves por lo que reiteró la importancia de que haya un mayor número de pruebas, pues con esto, otros países como Europa han logrado una mitigación más exitosa.

"Si no tienes fiebre, ni síntomas respiratorios no te van hacer la prueba, aunque puedas ser portador asintomático, hay que cumplir ciertos requisitos (…), no hay personal médico suficiente para poder afrontar la pandemia, es complicado encontrar ahorita, formar enfermeras y médico lleva más de dos años", dijo.

Otro de los factores que enfrentan es la estigmatización e ignorancia de la gente que por y miedo y angustia no se quiere hacer la prueba pues están acostumbrados a dar seguimiento a sus familiares cuando son ingresados al hospital y en caso de dar positivo hay temor de no volver a salir.

"Hay gente que tiene miedo porque si son ingresados creen que ya no volverán a salir, entonces dicen 'prefiero morir en mi casa que en un hospital"", comentó.

Finalmente, consideró que las acciones del gobernador han sido oportunas y responsables ya que se ha comprobado en otros países europeos que el confinamiento reduce las probabilidades de contagio, sobre todo cuando se está en el pico más alto de la pandemia, ya que Puebla oscila entre el séptimo y sexto lugar del país con más casos.

"Lejos de llevar de comer o que les digas héroes (a los doctores) la mejor forma es no dándoles más trabajo y eso es no saliendo, los jóvenes son los más irresponsables porque contagian a sus papás y a sus abuelos y esos son los que están llegando a las unidades de cuidado intensivo

Agregó que el sindicato del IMSS ha estado "ausente" desde el inicio de la emergencia sanitaria y no ha respaldado las demandas de todos los trabajadores del área de la salud y por el contrario siguen recibiendo bonos económicos que no corresponden ni son destinados para el combate a la pandemia.