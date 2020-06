La lucha libre se ha visto muy afectada por el coronavirus

La lucha libre mexicana se ha visto muy afectada por el coronavirus, ya que de acuerdo a información de la Comisión de Lucha Libre, que recoge el diario El Universal, han fallecido 30 gladiadores, el 90% por complicaciones derivadas del Covid-19.

"Se han ido compañeros y familiares de ellos, la gente muchas veces no cree, pero varios entraron al hospital y no salieron con vida. Es por eso que seguimos pidiendo que guarden su distancia y se cuiden. Yo nos tardamos unos meses, pero creo que es mejor aguantar para que esto no se prolongue más”, declaró El Fantasma, presidente de la Comisión de Lucha Libre de la CDMX.

Los luchadores, entre activos y retirados, perdieron la vida entre mayo y junio en diversos estados de la República Mexicana.

La lista elaborada por el mismo diario está compuesta por: Carnicero, Matemático II, Mohawk, Silver Fox, Exótico Peña, Indio Yoko, Dragón Chino II, Súper Bracito, Impala, Extraño, Bello Andy, Ares el Guerrero, Súper Potro Salvaje, Sombra Vengadora, Herodes, Temerario I, Sangre Guerrera, Antifaz, Molusco, Luis Esparza, Pantera Azteca, Mercenario, Sangre Fría, Águila Tapatía, Delfín Azul, Estrella del Mar, Kayser, Tapatío, Azucre y Estrella Blanca III.

