López-Gatell responde a epidemiólogo de Harvard: en México no se hacen las mismas pruebas que en EU

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió a las inquietudes de la ciudadanía en torno a las declaraciones de Eric Feigl-Ding, reconocido epidemiólogo de la Universidad de Harvard, sobre el porcentaje de positividad de las pruebas en México.

El científico publicó el fin de semana en twitter su preocupación por México, cuya positividad de las pruebas es de más de 50%:

“Estoy llorando por MÉXICO ¡Más del 50% es el porcentaje de POSITIVIDAD! Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos. Incluso en los peores períodos de Nueva York, Madrid o Lombardía … ¡nunca se acercaron al 50% de positividad! México puede estar experimentando algo sin precedentes”.

Holy moly- I’m crying for MEXICO 🇲🇽. The over 50% is the *POSITIVITY* percentage!!! More than half of all who get a test are positive. Even in the worst periods of NYC or Madrid or Lombardy… they never approached 50% positivity!! Mexico may be undergoing unprecedented #COVID19. pic.twitter.com/1p7DaaHCVz

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 21, 2020