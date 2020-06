Diputadas del PAN dan positivo a Covid-19; suman ya ocho legisladores

Las diputadas de Acción Nacional (PAN), Josefina Salazar y Adriana Dávila diron positivo al Covid-19, luego de realizarse el examen para participar en la sesión extraordinaria de este domingo.

A través de sus redes sociales, las legisladoras anunciaron el resultado de la prueba que se implementó como protocolo para poder participar en la actividad que se realizará en el Senado de la República.

Con estas dos últimas confirmaciones de casos positivos a coronavirus ya suman ocho los legisladores federales que se enfrentan a este virus originario de Wuhan, China.

La legisladora Salazar explicó que aunque no tenía ningún síntoma por el virus, se mantendría en aislamiento.

Acudí a realizarme la prueba de #COVID19 para poder asistir el domingo a la sesión de la Comisión Permanente en la CDMX y di positivo. Gracias a Dios hasta el momento no presento ningún síntoma y ya me encuentro en aislamiento. Los mantendré al tanto.

En tanto que la legisladora Dávila explicó en sus redes sociales que se puso en contacto con todas las personas con las que tuvo contacto en días recientes para que tomarán las medidas necesarias por el coronavirus.

Quiero informarles que me realicé la prueba COVID-19, previo a la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del próximo martes, el resultado fue positivo. Me he comunicado ya con las personas con las que tuve contacto para tomar las medidas necesarias.

