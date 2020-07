Reconoce el Bronco que es un "terco y cabezón"

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón reconoció que es un “cabezón” porque como a la mayor parte de los ciudadanos le cuesta traer su cubrebocas, sin embargo recordó a la población que es obligatorio para frenar los contagios de Covid-19.

“Aquél que se arriesga sin necesidad es un terco y un cabezón, así de simple, incluyéndome a mí que a veces no uso el cubrebocas porque me cansa, me incluyó, tenemos que cuidarnos todos”, dijo el jefe del ejecutivo estatal.

Agregó que la pandemia del Covid-19 es la mayor adversidad de su vida.

“Y eso que he vivido miles de adversidades, complicadas y difíciles y esta es la más complicada a la que yo me he podido enfrentar, pero tenemos que salir adelante”, subrayó.