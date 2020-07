Todos nos podemos ver identificados en el Escuadrón de la Salud, afirman sus creadores

Un reencuentro entre dos amigos después de 30 años, la falta de claridad del semáforo epidemiológico del Covid-19, el activismo LGBT+ y la preocupación sobre los temas del país, hicieron que Ernesto Tejeda ideara la creación del Escuadrón de la Salud que acompaña a Susana Distancia.

Para concretar esta propuesta contó con la ayuda de Dante Bañuelos y su experiencia en la ilustración de libros infantiles.

En una plática con Publimetro con Ernesto desde Colima y con Dante en Hermosillo, Ernesto relató que ha seguido todas las conferencias vespertinas respecto al Covid-19, de las cuales hace reportes para compartirlos en sus redes sociales, pero en una de ellas la pregunta de una reportera le llamó la atención y a partir de ahí su cabeza comenzó a tener una idea que lo aquejó algunos días.

El Escuadrón de la Salud fue idea de Ernesto Tejeda quien recurrió al talento de Dante Bañuelos para que hubiera mayor claridad en el semáforo epidemiológico / Foto: Cortesía Dante Bañuelos

“La reportera preguntó algo como ‘¿Cuál es el razonamiento científico para poder decir a la población que ya pueden salir, si seguimos en el pico de la epidemia?’, pensé que había un error de percepción sobre que ya se habían relajado las medidas y todos podíamos estar la calle. Platiqué con mi familia y les dije que me parecía que se necesitaba un mensaje más puntual sobre el semáforo, ‘ñoñeando’ con mis papás y mi hermana les dije que mi idea era que hubiera cuatro heroínas amigas de Susana”.

Foto: Cortesía Dante Bañuelos

Cada una de ellas tenía un nombre distinto al actual, como Socorro, Amparo, Victoria y Esperanza, en una noche de insomnio comenzó a hacer un documento sobre una propuesta de comunicación para este caso, pero ante la falta de algún contacto en el gobierno para poder exponerla recurrió a las redes sociales, para él fue una sorpresa que diez minutos después el doctor Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud le respondiera.

Activismo LGBT+ en el Escuadrón de la Salud

Su idea fue del agrado de Cortés Alcalá quien lo puso con contacto con su equipo para intercambiar ideas, en las que había algunos dibujos tomados de la red para dar énfasis a la estrategia de comunicación de Ernesto, después de esto hubo una pausa en la comunicación para que se tuviera la aprobación o no del proyecto.

Foto: Cortesía Dante Bañuelos

Como activista de la comunidad LGBT+ Ernesto organizó una ciclo de pláticas con motivo del Día Internacional del Orgullo, después de las actividades decidió compartir las imágenes previas de las heroínas en sus redes sociales.

“Literalmente saqué del clóset a las amigas de Susana, pero sólo con la idea de compartirlo en mis redes sociales, mostrarlas con una orientación de género y una identidad sexual a cada una, se me hizo padre que las personas se puedan sentirse representadas, reflejadas en las heroínas, cada una con una característica”.

Foto: Cortesía Dante Bañuelos

Aunque la idea fue bien recibida por la Secretaría de Salud y por sus seguidores en redes sociales, era necesario que los personajes tuvieran mayor personalidad y estuvieran en sintonía con Susana, “me acordé que en la primaría tenía un compañero que dibujaba bien chingón, pero no sabía qué había sido de él, pero pude ponerme de nuevo en contacto con Dante y le platiqué mi idea”.

Dante Bañuelos estudió arquitectura, pero destaca que su pasión siempre ha sido la ilustración y animación, a la que se dedica de tiempo completo desde hace cinco años, lo que en conjunto con un socio ha ilustrado libros infantiles que se han publicado en Estados Unidos, Australia, Alemania, Suiza, Argentina e Inglaterra.

Foto: Cortesía Dante Bañuelos

“La primera vez que me enteré de esto fue cuando Ernesto compartió a las amigas de Susana en Facebook, ojalá se me hubiera ocurrido una idea como Susana porque me gustan mucho los cómics, sigo dibujando esas cosas hasta la fecha, modifiqué las primeras ilustraciones que había conseguido Ernesto que estaba muy inspirado, me gustó mucho la ideal, las heroínas las dibuje si no mal recuerdo un un mes y afortunadamente no hubo muchos cambios de la idea original”.

Además de la identidad de género de las heroínas iniciales, les pidieron que hubiera mayor inclusión, por lo que una se transformó en una adulta mayor y otra heroína usa silla de ruedas. Ernesto también le pidió a Dante que en sus vestuarios hubiera algún elementos de las vestimentas tradicionales que se usan en los bailes regionales que hay en México.

“La última versión para hacer una adulto mayor, que es Refugio fue fácil, lo más complicado fueron las modificaciones de Prudencia con su la silla de ruedas, porque tuvimos casi que reestrcuturar todo el diseño, todo quedó terminado durante el fin de semana del orgullo LGBT y estoy muy contento con el resultado”.

Foto: Cortesía Dante Bañuelos

Este proyecto los entusiasmo tanto que en todo el tiempo que trabajaron en el Escuadrón de la Salud no tuvieron oportunidad para ponerse al día, al momento de realizar esta entrevista Ernesto supo sobre las ilustraciones de Dante para libros infantiles.

Por último, ambos destacaron que la respuesta en redes sociales han sido muy positiva para las amigas de Susana Distancia, incluso Dante no sabía por qué le llegaban tantas notificaciones a sus redes sociales, hasta que vio que sus ilustraciones aparecieron en la conferencia vespertina sobre Covid-19.

Aunque es muy pronto para evaluar algún resultado del Escuadrón de la Salud, se sienten orgullos que la propuesta haya sido aceptada y que impacte de forma positiva en la población.

“Esta campaña nos da mucha felicidad, por que por vez primera se dibujan personas pertenecientes a grupos poblacionales tradicionalmente invisibilizados y estamos ayudando a generar conciencia social del Semáforo de Riesgo, de las medidas puntuales para mitigar el Covid-19, podemos salvar vidas desde diferentes aristas”, concluyeron.