Suben semáforos en rojo; NL mantiene sus restricciones

Debido a que Nuevo León aumentó el número de indicadores en rojo del semáforo epidemiológico del Covid-19, este jueves, se anunció la decisión de mantener las restricciones anunciadas la semana pasada.

Dichas medidas contemplan la restricción del comercio y la movilidad después de las 22:00 horas, de lunes a viernes así como todo el día sábado y domingo además de que seguirán si adherirse la reactivación los giros de entretenimiento con cines, casinos, antros y bares, entre otros.

En conferencia de prensa virtual, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón explicó que además de la tasa de transmisión y el promedio de contagio diario se suma en rojo, el indicador del promedio de defunciones.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos detalló que en las últimas 24 horas se registraron 743 nuevos contagios y 22 defunciones. Con lo que las cifras actuales llegaron a 17 mil 408 personas con esa enfermedad y 555 fallecidos.

El mandatario estatal reconoció que el personal de salud ya es insuficiente para atender el tema de la pandemia en el estado.

“Necesitamos 2 mil personas…no es algo simple, imagínense 2 mil cuánto nos costaría tenemos un presupuesto más no dinero”, señaló.

Agregó que de manera inmediata ocupan a 500 y el total general le costaría al estado 600 millones de pesos, suma que no se tiene.

El Bronco recrimino a la federación el nulo apoyo que ha brindado.

“El presidente ya fue a Estados Unidos por qué no nos atiende a nosotros, por qué no nos escucha, ya escuchó a Trump, necesita escucharnos a nosotros aquí para ver si tiene o no la manera de ayudarnos”, destacó.

Recordó que Nuevo León le ha ayudado a la federación muchos años.

“Por qué no nos quiere ayudar, cuál es la razón, no le hemos hecho mal gesto, pues no que amor con amor se paga, eso dijo aquí el presidente y no es reclamo”, puntualizó.