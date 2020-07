México debe apostar por plan B para desarrollar vacuna para Covid-19

El gobierno de México y la industria farmacéutica deben generar una sinergia fuerte para lograr el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, para que se invierta en el desarrollo y se logre conseguir la licencia respectiva para que se produzca en el país, consideró Oliver Galindo, abogado especialista en propiedad intelectual.

En una entrevista con Publimetro dijo que se debe tener un plan B y no solo confiar en la participación en la plataforma de Acceso Global para la Vacuna contra el Covid-19 (Covacs), que dio a conocer hoy el gobierno y que fue creada por distintas organizaciones internacionales.

¿Cuál es la lectura del anuncio del gobierno sobre las vacunas?

—Es bueno que México esté contemplado en el proyecto, pero el problema es que el canciller no habló del alcance real del mismo ya que consiste en que el grupo de naciones se cooperarán para comprar una cierta cantidad de vacunas, construir un laboratorio para desarrollarlas y la meta es crear dos mil millones de vacunas para finales de 2021.

Esas dosis no alcanzan para cubrir a la totalidad de la población de todos los participantes, pues se prevé que se entreguen dosis para el 20% de la población de los países participantes, lo que seguiría generando contagios.

¿Cuáles son las complicaciones de esta opción?

—Hay varios proyectos alternos con universidades muy serias y que va por buen camino y a lo mejor alguna si funcione pero el desarrollo de una vacuna generalmente tarda alrededor de 15 años, desarrollar una vacuna en un año es inédito y eso tiene como consecuencia natural el hecho de que no vamos a tener mucho tiempo para observar los efectos secundarios a largo y mediano plazo.

Eso se muestra en negativo en poblaciones que ya se manifiestan en contra de vacunarse con un producto tan novedoso y que no tuvo mucho tiempo de observación. Para garantizar un control, la vacuna tiene que aplicarse por lo menos al 80% de la población y eso es algo que resta un poco la esperanza como solución rápida. Dependiendo de la inversión podría ser para finales de 2022 que se logre la producción para el 100% de los países participantes.

¿México debe tener un plan B?

—Lo adecuado es que, como con la vacuna de la influenza, México fuera independiente y soberano, logrando desde hace varios sexenios un proyecto con laboratorios y empresas privadas que son las que fabrican sus vacunas. Una buena estrategia por parte del gobierno mexicano, además de participar con Covacs, sería que a uno de los grandes laboratorios le diera una transferencia tecnología y una alianza estratégica para que se fabrique la vacuna, esto implicaría una licencia de patentes. Además se requiere del apoyo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el gobierno federal, que deberán estar muy pendientes e involucrados en todas las gestiones para hacerlo realidad pronto.

No pongamos todas las esperanzas en la vacuna porque puede haber muchas posibilidades que la tecnología no sea segura. Debemos buscar en todo momento acceso y garantía a tratamientos y sustancias como el antiviral Remdesivir o cualquier otro medicamento patentado que resulte efectivo para el tratamiento de Covid-19. No perdamos de vista esta opción porque puede que nos saquen del problema de una manera más rápida y segura que una vacuna.

