Un indicador más en rojo y cerramos: Bronco

Tras una reunión virtual con alcaldes para darles a conocer los indicadores del Semáforo Epidemiológico estatal, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, amagó: un indicador más en rojo y se cerrarán todo tipo de establecimientos y servicios.

A través de su página oficial de Facebook, el mandatario estatal, compartió pormenores de la reunión con los munícipes.

“Continuamos con tres indicadores en color rojo, cuatro naranjas, tres verdes. En consecuencia, seguiremos como estábamos: no abriremos nada más y no cerraremos nada más. Sin embargo si llegamos a tener otro indicador en rojo tendremos que cerrar comercios y servicios: esto no es bueno para nadie”, señaló el Bronco.

Por su parte, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos encabezó la rueda de prensa de prensa virtual de actualización de casos de coronavirus en la entidad.

También te puede interesar: Hallan una leona en patio de una vivienda

El funcionario estatal detalló que los tres semáforos en rojo o “alerta máxima” son: el promedio de casos nuevos cada 14 días, que anda en los 676; la tasa de trasmisión, que se sitúa en 1.5% y el promedio de defunciones diarias, que es de 22.

Como nunca desde que se presentó el primer caso del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en la entidad, el funcionario estatal se mostró molesto y confesó estar enojado porque los decesos en la entidad van al alza. Este jueves, se registraron 44 en un solo día.

“Estoy enojado. Podemos hacer más, podemos hacer más la sociedad, los alcaldes, las alcaldesas, el gobierno federal y el estatal, pero ustedes también los ciudadanos y ciudadanas que han minimizado las medidas de prevención”, manifestó.

Estableció que la irresponsabilidad de algunas personas está matando a cientos. La cifra actual de decesos en el estado asciende a 899 y los contagios suman ya 26 mil 856 con los 715 registrados en las últimas 24 horas.

“Hagan un esfuerzo máximo y quédense en casa sino tienen a que salir”, solicitó

Agregó que durante la reunión con alcaldes se les pidió su colaboración para insistir en el uso obligatorio del cubrebocas y lanzó también un llamado al secretario de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua y a Leticia Platas, comisaria de Fuerza Civil.

“(los alcaldes) pueden supervisar en donde hay reuniones y mandar una patrulla y suspender. Ellos tienen una gran responsabilidad; los alcaldes y las alcaldesas, los jefes de seguridad de cada municipio”, sostuvo.

Mencionó que la muerte de 44 personas es equiparable a camión repleto de gente que es embestido por un tren.

“Hoy el regaño es para ustedes ciudadanos y ciudadanas que no han hecho las cosas bien”, destacó.

INDICADORES

Ocupación de camas para pacientes Covid 70% (color naranja) riesgo alto

Ocupación de camas terapia intensiva 51% (color naranja) riesgo alto

Capacidad instalada de pruebas PCR 1,000 (verde) riesgo bajo

Promedio de casos nuevos en los últimos 14 días 674 (rojo) riesgo máximo

Tasa de transmisión 1.5 (rojo) riesgo máximo

Porcentaje de incremento de enfermedades respiratorias 0% (verde) riesgo bajo

Porcentaje de incremento de neumonías 40% (naranja) riesgo alto

Promedio de pruebas diarias procesadas 1,173 (verde) riesgo bajo

Porcentaje de positividad 38% (naranja) riesgo alto

Promedio de defunciones diarias 22 (rojo) riesgo máximo