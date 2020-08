Alertan sobre posible rezago educativo con nueva estrategia de la SEP

Padres de familia y maestros manifestaron dudas y cuestionamientos sobre el inicio del ciclo escolar 2020-2021 para los 30 millones de alumnos de educación básica el próximo 24 de agosto.

Y es que aseguraron que el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con muchas preguntas que deben ser atendidas, además de tomar en cuenta que se debe garantizar el acceso a la tecnología para todos, pues esto sigue siendo una limitante para algunos.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Leonardo García Camarena aseguró que por una parte se aclaró la situación sobre varios mensajes contradictorios de miembros estatales diciendo que sería hasta el 1 de octubre el inicio de clases.

Sin embargo, dijo, con la segunda etapa del programa Aprende en Casa solamente por televisión abierta y radio, se está desdeñando lo que si funcionó durante los últimos meses del ciclo escolar anterior en donde escuelas públicas y privadas "se las ingeniaron para tener plataformas propias, tener webinar, sesiones en línea, clases, zoom".

"Lo que debió hacer la autoridad educativa era reinvertir en internet, porque hubo cinco millones de alumnos que no supieron sus maestros si vivieron o murieron porque no los contactaron, no hubo manera", apuntó.

Además dijo que una de las preguntas que quedaron en el aire es "¿qué harán los maestros?", pues todo lo planteado hasta ahora es hacerlo todo por televisión y tampoco se dijo cómo se va a evaluar.

"Del 80% de alumnos de educación pública y 100 de privada, que siguieron en línea el programa Aprende en Casa del 20 de abril al 5 de junio, no sabemos si aprendieron, hay una lista de pendientes que estamos muy a tiempo para que la SEP y los estados se pongan las pilas y saquemos adelante el reto de la educación para todos", dijo.

Coincidencia en el tema

Al respecto, Pedro Hernández Morales, secretario de la Sección 9 Democrática de SNTE-CNTE, coincidió en que no queda claro el papel que jugarán los maestros, pues ellos también tendrían que participar en la elaboración de los contenidos para no quedar como un espectador más.

"Me parece que tendríamos que establecer dialogo con la SEP porque existen aprendizajes significativos y esenciales que se deben trasmitir a los alumnos, además de dejar en claro que la tele y una plataforma en línea jamás podrán sustituir a un maestro", comentó.

En entrevista con Publimetro recordó que el estado tiene tiempo en tele y radio que debió aprovecharse desde un principio, pero deben valorar que existen sitios del país en los que no llega la señal abierta, lo que puede generar rezago en la educación.

"El Estado debe de crear su propio canal de televisión para reforzar el conocimiento en los alumnos, además de garantizar un espacio para la educación en el país", consideró.

