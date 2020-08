Iglesia acusa omisiones en la lucha contra el Covid-19

La Arquidiócesis primada de México, dedicó su editorial del semanario "Desde la fe" para lamentar las más de 51 mil muertes que se han registrado en el país a causa del Covid-19.

"De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo", apuntó en su edición dominical.

Además lamentó que México se ubique "tristemente" en el tercer lugar a nivel mundial por el número de personas fallecidas, sólo por debajo de Brasil y Estados Unidos.

"Ante estas lamentables cifras, es necesario preguntarnos: ¿Hemos acatado los cuidados necesarios?, ¿hemos impulsado un estricto control sanitario en nuestra casa y trabajo?, ¿hemos evitado las reuniones, fiestas y visitas innecesarias?", apuntó.

Y agregó: "De las miles de vidas truncadas, hay una gran responsabilidad en las omisiones, las excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir nuestra responsabilidad y cuidado del otro".

Recordó que hace unos meses todavía no se sabía con claridad cómo controlar la pandemia; sin embargo, ya se tiene claro el mecanismo de transmisión del virus y cómo evitar que se acerque a nosotros -especialmente a los más vulnerables-, y sobre todo, ya se cuenta con insumos de fácil adquisición para la mayor parte de los mexicanos.

"Ya no hay pretextos, si la pandemia no cede en México es porque, como sociedad, no queremos que ocurra, pues aún no hemos entendido que los muertos, son nuestros muertos, tuyos y míos, y esa es una realidad ineludible de la que tarde o temprano daremos cuenta a Dios", señaló.

Además, dijo que el virus no solo ha dejado muertes en el país, sino miles de enfermos y personas que se han quedado sin empleo por lo que eso debe animar a asumir la responsabilidad particular y comunitaria por el bien de todos.

"¡México ama la vida, no la muerte!", finalizó.

