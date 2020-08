Vacuna contra el Covid-19 desarrollada en India se venderá a México por 3 dólares

El mayor fabricante de vacunas del mundo, Instituto Serum de India, puso como el precio máximo de tres dólares para la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando para países de ingresos bajos y medios, entre los que se encuentra México.

Información de The Times of India indicó que este precio será el máximo para 92 países gracias al mecanismo COVAX.

Éste tiene como propósito agilizar la creación de vacunas contra el Covid-19 y garantizar su distribución rápida y equitativa.

This collaboration with @SerumInstIndia and @Gavi will help ensure every country, “not just the wealthy few”, will have access to safe and effective COVID-19 vaccines. https://t.co/IvtntrRXui

— Gates Foundation (@gatesfoundation) August 7, 2020