Revela IMSS que vacunación en México bajó 26% por temor al Covid-19 y falta de dosis

La demanda de vacunas en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se redujó 26% a nivel nacional, debido al temor de contagio de Covid-19, reveló el coordinador de Programas Médicos del IMSS, Juan Carlos Martínez.

En una entrevista con Publimetro detalló que regularmente se aplicaban 95 mil dosis diarias en todo el país y en todas las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, pero debido a la pandemia esta situación bajó hasta 70 y 80 mil dosis.

El funcionario federal aseguró que en todas las unidades se podrán encontrarán todas las vacunas y reconoció que sí "se había resentido un poco el retraso de algún biológico", situación que fue expuesta a principios de año por los reportes de padres que se quejaban de la escasez para sus hijos.

"En general ya tenemos disponibles todas las vacunas. Este tipo de esquemas protegen de manera puntual y eficaz contra diversas enfermedades con potencial epidémico y aunque preferentemente se aplica en niños por ser más eficiente la protección con vacunas, hay que recordar que todos los grupos de edad tenemos alguna vacuna indicada y es importante atenderlas en la cartilla nacional de vacunación", precisó

Además recordó que los módulos de vacunación se encuentran abiertos de lunes a viernes en horario amplio y recordó que el IMSS adquiere anualmente 35.5 millones de dosis que sirven para actualizar esquemas de vacunación no solo de niños, sino de todos aquellos que lo requieran, por lo que esta inmunización está garantizada.

Así se compone la cartilla de vacunación nacional en México. / SSa.

Comentó que desde hace dos semanas la aplicación ha incrementado y esperan que esta situación se mantenga en beneficio principalmente de la población infantil que requiere tener al día su esquema de vacunación, situación por la que nunca se suspendió la aplicación, pues forma parte de las actividades esenciales.

Dijo que es importante que los padres sepan que en las unidades médicas se cuentan con filtros de seguridad para brindar el servicio reduciendo al mínimo el riesgo de contagio de coronavirus, pues a la entrada se brinda gel, se realiza la medición de temperatura, y en caso de que no porten cubrebocas se les otorga uno, generando un entorno seguro para quienes acuden por vacunas.

"En las últimas semanas hemos notado un incremento en la forma en que se aplican biológicos y esto a razón de las acciones de promoción, las personas ya tienen más conscientes las medidas preventivas para salir de casa, además mediante comunicados informamos que se realizaron rutas logística al interior de las unidades médicas para que vayan de forma segura a la vacunación", explicó.

Las vacunas que se aplican:

Hepatitis B

Poliomielitis Sabin

Rotavirus

Triple viral SRP y SR

BCG

Neumococo

Pentavalente

DPT

Td

Influenza

TdpaVPH

México se rezaga

El esquema de vacunación que mantiene México es uno de los más completos a nivel mundial, pues el sistema de salud garantiza la aplicación de las dosis necesarias de manera amplia a toda la población y de forma gratuita.

Sin embargo, el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Miguel Betancourt Cravioto, consideró que el país se está quedando atrás al no actualizarlo con inmunizaciones a las enfermedades más comunes que afectan a los mexicanos.

En este punto explicó que se deberían de agregar a la cartilla nacional las inmunidades hepatitis tipo A y varicela dos enfermedades frecuentes entre la población y que anualmente afecta a 78 mil en todo el territorio, en el caso de la segunda en específico.

¿Cuál es la importancia de tener al día las vacunas entre la población?

—Las vacunas son un elemento esencial, son una gran noticia como humanidad en la que hoy por hoy estamos frente a una enfermedad altamente contagiosa, capaz de matar a las personas y que no tenemos una vacuna en contra. Hablamos de catorce vacunas que nos protegen desde unos días de que nacemos y hasta una edad adulta.

¿Cómo afecta la aplicación tardía de una vacuna?

—Afecta porque no vamos a tener la protección idónea, además de que en esa tiempo que no se tiene la vacuna se crea una ventana de vulnerabilidad que evidentemente crece el riesgo de padecer la enfermedad, potenciándose a las demás personas que están alrededor y no están vacunadas

¿Cómo se considera el esquema de vacunación de México?

—Ya no está a la vanguardía, se ha ido perdiendo. Hay vacunas importantes que debía están incluyendo y que hoy no la tenemos en el esquema, no se ha actualizado. La vacunación no es solo para niños, a lo largo de toda la vida se están recibiendo vacunas y refuerzos, hasta los adultos mayores las requieren y se debe estar pendiente de su oportuna aplicación y aprovechar que son gratuitas y un derecho en el país.

