En cinco meses, Puebla suma más de 24 mil contagios y casi tres mil muertes por coronavirus

Este 10 de agosto se cumplieron cinco meses desde que se registró el primer caso de contagio por coronavirus en Puebla y los casos positivos han rebasado los 24 mil, mientras que dos mil 983 personas perdieron la vida.

Este lunes, el titular de la Secretaría de Salud, Antonio Martínez García informó que durante la pandemia se han dado positivo al Covid-19 24 mil 212 poblanos, de los cuales dos mil 983 han fallecido.

Detalló que de las 653 pruebas que dieron positivo durante el fin de semana, 285 se confirmaron el viernes; 174 el sábado; 194 este domingo, mientras que 107 son casos rezagados.

Del acumulado sólo mil 319 se mantienen como activos distribuidos en 85 municipios y 823 están hospitalizados, 165 en terapia intensiva.

El viernes pasado, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, informó que Puebla es uno de los cuatro estados donde la pandemia llegó a un pico, pero a partir de la semana 30, el estado comenzó a observar una caída en la incidencia de casos positivos por cada 100 mil habitantes, sobre todo en la capital.

Señaló que la entidad tuvo comportamiento ascendente de la epidemia desde la semana 18, “continuó a una velocidad constante, que lo llevó a tener su pico importante en la semana 25”.

Fue el 23 de marzo cuando el Gobierno de Puebla decretó la clausura temporal de negocios y espacios públicos, casi un mes después estableció el uso obligatorio del cubreboca y en mayo se inicio con el programa “Hoy no Circula”.

En junio se canceló el regreso a la “nueva normalidad” que se daría el 15 de ese mes porque el gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que no había las condiciones para ello, fue el 24 cuando se registraba el pico de contagios, pues el promedio diario ya rebasaba a los 300 casos positivos.

Historia de un sobreviviente

“Un pequeño error puede costarte la vida”, cuenta Juan José Aguilar, uno de los trabajadores administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que fue víctima del Covid-19 pero que logró sobrevivir aun siendo diabético y con algo de sobrepeso.

En entrevista con Publimetro, el hombre de 44 años platicó de su experiencia y de las dificultades que desde su perspectiva tiene el sector salud para el combate de la pandemia.

Fue a inicios de junio cuando comenzó a sentir síntomas particulares de un resfriado, particularmente intenso dolor de cuerpo y falta de apetito, pero tuvo que pasar una semana para que optara por ir a un hospital; él sospecha que el contagio fue por un familiar.

“A la semana empecé a checar que me faltaba el oxígeno, pero antes me revisé con un médico particular, me dio el tratamiento para los síntomas que tenía, no reaccionaba y me mandó medicamentos más fuertes”, apuntó.