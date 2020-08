Se dispara violencia familiar durante pandemia

En los últimos meses, las denuncias por violencia familiar en el estado se han incrementado mientras en enero se presentaron mil 312 en marzo la cifra se disparó hasta mil 670, que es la más alta del presente año, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

El estrés al que están sometidos los integrantes de un núcleo familiar por la falta de empleo y ante el temor de resultar contagiados de Covid-19 han disparado los episodios de violencia, aseguró la diputada Karina Barrón.

Precisó que en medio de la contingencia sanitaria, el gobierno estatal ha olvidado el tema de la violencia, sobre todo contras las mujeres, que son las víctimas principales.

“La pandemia más fuerte contra las mujeres es la violencia”, subrayó la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

Mencionó que por eso en repetidas ocasiones ha exigido que se aplique un protocolo en el tema. Recordó que la violencia familiar en muchos de los casos detona en feminicidios.

Actualmente, Nuevo León se encuentra en el tercer lugar nacional en este delito con un total de 35 hechos, entre enero y junio del presente año.

Hace unos meses, Barrón puso a disposición de la población tres líneas telefónicas de auxilio psicológico, que funcionan las 24 horas del día, las cuales han incrementado el número de peticiones de ayuda diarias.

“De dos a tres llamadas (al día) aumentó de 7 a 9”, precisó.

La legisladora local dijo que no es posible que no exista una coordinación del gobierno del estado con los municipios para atender el tema porque no hay ni siquiera orientación para acudir a los refugios.

“Seguimos teniendo un presupuesto participativo de género, alcaldes y gobierno ven como un tema de gasto invertir en las mujeres”, subrayó.

Según la plataforma ¿Cómo vamos Nuevo León? la impunidad priva en los feminicidios. En los últimos cinco años, en el 79% de los casos no hay imputado. Además el 32% de los hechos se registran en el propio seno de la familia.

“ASÍ ES ÉL”

Barrón opinó sobre el desafortunado episodio del senador Samuel García que evidenció una conducta machista en contra de su esposa, Mariana Rodríguez, a través de redes sociales.

Recordó que ella lo denunció por su conducta discriminatoria y misógina, en el pasado.

“No es la primera vez que Samuel García tiene ese tipo de actitudes. Lo denuncié por un tema parecido por el lenguaje misógino…Así es él”, sostuvo.

Añadió que al comportarse así contribuye a que se normalicen este tipo de conductas.