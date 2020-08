Utilizan montaje con rey de España y reina de Bélgica para vender mascarillas elite en México

Con motivo de la pandemia por el Covid-19 se han puesto en marcha multitud de negocios en el mundo para suministrar insumos médicos, mascarillas o cubrebocas, geles antibacteriales, caretas, etc… Sin embargo no todos los productos cumplen con las normas sanitarias o de los países en cuestión de calidad. Primero en Estados Unidos se alertó de marcas de gel antibacterial procedente de México que podrían ser tóxicos y perjudiciales para la piel de los usuarios, después empezaron a llegar productos milagro como gafetes o llaveros antiCovid que no están aprobados por la Cofepris ni por otras autoridades regulatorias en el mundo como es la FDA en Estados Unidos o el Ministerio de Sanidad en España.

En este entorno se han identificado varias empresas que realizan publicidad engañosa en diferentes medios de comunicación mexicanos o utilizan mensajes confusos. En este caso, se identificó que la empresa Hospitalar promueve la venta de la Máscara Elite como la máscara que usan los reyes en Europa. Entre las celebridades que muestran en sus comerciales es al rey Felipe VI de España. La instantánea que apenas aparece unos segundos corresponde al pasado 21 de mayo cuando los monarcas acudieron a la central de abastos de Madrid durante la madrugada.

Sin embargo, claramente se pude observar que la fotografía ha sido modificada para colocar sobre la cara del rey la máscara que promociona Hospitalar. La imagen suministrada por agencias de noticias y por la misma Casa Real aparece el rey con una mascarilla de uso quirúrgico convencional, misma que también porta la reina Letizia Ortiz.

Pero la compañía además de mostrar al español también ha colocado en sus comerciales a Alberto de Mónaco y a la reina Matilde de Bélgica con sus cubrebocas de un diseño similar al de la marca de lujo Burberry. Pero de nuevo se observa que la foto fue editada para colocar la máscara que distribuye Hospitalar. Concretamente la reina Matilde de los belgas acudió, el pasado 12 de junio, a unos talleres de formación profesional del Instituto Técnico de la Comunidad Francesa Val-ITMA de Tournai, una suerte de escuela de formación profesional ubicada al oeste del país, cerca de la frontera con Francia.

Para la ocasión, seleccionó un vestido verde, combinado con un colorido bolso y la mascarilla sanitaria que en este caso no era personalizada. La visita tenía como objetivo analizar personalmente el impacto que ha tenido el virus en el centro y en su día a día, conociendo de primera mano la opinión de profesores y estudiantes.

Del mismo modo, la fotografía del príncipe Grimaldi también fue retocada. La imagen corresponde al funeral de su querida prima Elizabeth-Ann de Massy el pasado mes de junio y que fue recogido por la prensa de todo el mundo, entre ellos. El príncipe en esa ocasión portaba un cubrebocas personalizado. Hola.

Visite de l’atelier des métiers de mécanicien de cycles et de l’atelier de boulangerie de l'ITCF Val-Itma (Institut Technique de la Communauté française) à Tournai. Echange sur le fonctionnement de l’école et le bien-être des élèves et des enseignants dans le contexte actuel. pic.twitter.com/hiYoZrV7mt

Me gustaría saber quién está detras de “Hospitalar” su publicidad es engañosa y hasta ridícula. @COFEPRIS esperemos las multas pues sus comerciales no tienen autorización. pic.twitter.com/PtNKK06UyS

Yo pedí unas gafas protectoras marca français de $999 y me mandaron unas marca Dermacare de menos de $40, no me responden ni mails,ni llamadas ni el chat son unos estafadores no entiendo como lo siguen anunciando en la tv 😡😡😡 @novirsamx #hospitalar pic.twitter.com/PlXc44RMkw

— Takasha (@kghaza) July 31, 2020