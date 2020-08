Quinta subasta del año busca superar los 27.2 mddp

Este domingo 16 de agosto el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), llevará a cabo su quinta subasta con sentido social en donde ofertará 307 lotes de bienes en el Complejo Cultura Los Pinos, en Chapultepec.

De acuerdo con las autoridades, el precio de salida de esta subasta es de 27.2 millones de pesos y los recursos que se obtengan se destinarán al municipio de Temozón, Yucatán.

Conoce aquí todo lo necesario para las clases en casa, cuenta con las mejores herramientas

En este proceso comercial, a paleta alzada, se pondrán a la venta automóviles y mercancía diversa, así como dos inmuebles: una casa habitación, en Sinaloa, con un precio de salida de 2.6 millones de pesos; y otro, con departamentos, en el estado de México, cuyo precio base es de 2.4 millones de pesos.

A precios de oportunidad, también se subastarán cuatro tractocamiones marca Kenworth. El Kenmex T660, modelo 2011, tiene un precio de salida de 494 mil pesos; dos semirremolques tipo tanque; y automóviles marcas Jeep, Peugeot, Mercedes Benz, Chevrolet y Lincoln, además de motocicletas.

En mercancía diversa, sobresalen nueve lotes de telas de diversos colores y texturas, como mezclilla, polar, cortina y tafeta. El más bajo tiene un precio de salida de 77 mil pesos y el más elevado, un costo inicial de 1.5 millones de pesos.

Medidas sanitarias

Acorde a las disposiciones decretadas por la Secretaría de Salud, el INDEP llevará a cabo este evento de conformidad con el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad dictado por el Gobierno de la CDMX en semáforo Naranja.

Por ello, se aplicarán medidas de higiene y protección, tales como el uso obligatorio de cubre bocas y caretas para todos los asistentes, tapete sanitizante, aplicación de gel antibacterial, filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura.

Para evitar aglomeración de personas, sólo se permitirá el ingreso a los 100 primeros participantes –sin acompañantes- que hayan completado su registro conforme a las Bases de Venta y presentado sus garantías correspondientes. No habrá posturas en ausencia ni vía telefónica.

Es importante aclarar que el INDEP no tiene gestores -todos los trámites son gratuitos-, no vende mercancías a través de redes sociales, no acepta anticipos, ni aparta bienes.

Los interesados en participar en esta Subasta con Sentido Social podrán obtener las Bases de Venta hasta el 15 de agosto, mediante descarga gratuita en el sitio: subastas.indep.gob.mx.

Te recomendamos: