Vacuna que producirá Fundación Carlos Slim costará entre 3 y 4 dólares: Arturo Elías Ayub

Tras hacerse pública la colaboración entre la Fundación Carlos Slim, AztraZeneca y los gobiernos de México y Argentina para producir la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la Universidad de Oxford, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que participó Carlos Slim Domit, pudimos platicar con Arturo Elías Ayub, vocero del empresario en esta iniciativa.

¿Cuál es el papel de la Fundación Slim en este acuerdo? ¿Cuál es el costo para la Fundación?

R.- Fundación Carlos Slim invierte recursos para impulsar la producción en Argentina y México, así como su distribución, sin beneficio económico, en América Latina, de la potencial vacuna COVID-19, AZD1222. Es una cantidad importante, no quisiera dar la suma porque aquí yo creo que lo importante es lo que se puede lograr con esto. Es importante aclarar que ni AstraZeneca ni la Fundación Carlos Slim están teniendo ningún beneficio económico en todo esto, al contrario, puede haber un costo muy importante, pero ese es otro punto bien importante, que la vacuna saldrá a un precio muy accesible, calculamos que entre tres y cuatro dólares, que es tal cual el costo de producción en diferentes laboratorios.

Foto: Cortesía

¿Cómo y por qué desarrollaron esta iniciativa y en qué punto la colaboración gubernamental es esencial?

R.- En Fundación Carlos Slim estamos preocupados por colaborar en combatir esta inédita pandemia que tiene gran impacto en la salud, la economía y el empleo, con consecuencias en las personas y sus familias. Lamentamos la pérdida de numerosas vidas, así como la afectación de la economía y el empleo global. En base a las investigaciones de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, está en desarrollo una potencial vacuna que se encuentra en fase 3 con expectativas alentadoras, consecuentemente nos sumamos al esfuerzo para su producción en México y Argentina con el fin de que se inicie el suministro a América Latina. En caso de que se demuestre su eficacia y seguridad y sea aprobada por las autoridades sanitarias, contribuiría de forma determinante a evitar más pérdidas de vidas, y permitiría el regreso a la normalidad.

¿Por qué seleccionaron a AstraZéneca?

R.- AstraZeneca busca una institución seria para poder hacer un acuerdo para toda Latinoamérica, con la prisa, pero además la cantidad de solicitudes que traen, hacer un acuerdo en toda América Latina, país por país, Centroamérica, el Caribe, etcétera, era muy difícil.

Entonces, buscan una institución que pueda garantizar la posibilidad de empezar la producción de estas vacunas lo antes posible, aunque sea tomando el riesgo de que la vacuna no sea aprobada.

Yo te diría que el gran chiste de este acuerdo es el riesgo que está garantizando la Fundación Carlos Slim para empezar a producir desde ya para que el día que se apruebe traigamos una gran ventaja en tiempo en lugar de empezar ese día; esto nos da entre diez meses y un año de ventaja para tener la vacuna en México y América Latina.

¿Fundación Carlos Slim se encargará de realizar apoyo en la distribución de las vacunas cuando estén disponibles?

R.- La distribución a los gobiernos la hará AstraZeneca.

Hay fondos para tener vacuna gratis, asegura AMLO Los laboratorios AstraZeneca estimaron un costo máximo de cuatro dólares, equivalentes a alrededor de 90 pesos mexicanos

Según el vocero de Carlos Slim, pese a que el estudio de la vacuna aún se encuentra en fase 3 y sus resultados finales no se esperan hasta finales de año, su producción en México y Argentina comenzará de inmediato con el fin de ganar tiempo, aún a riesgo de que pudiera no aprobarse finalmente. Concretamente, Arturo Elías Ayub aseguró que la principal motivación de carlos Slim para participar en el proyecto es "salvar vidas", junto a la necesidad de preservar la salud e impulsar la reactivación económica. Y como resultado, América Latina accederá a la vacuna "a un precio que no contempla lucro porque fue la condición que puso Oxford", dijo, e insistió: "Aquí nadie está ganando dinero: ni AstraZeneca, ni los laboratorios que la van a fabricar ni ciertamente tampoco la Fundación Carlos Slim".