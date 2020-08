Pandemia agrava crisis de desaparecidos

Tan solo en lo que va de la actual administración federal, en Nuevo León se han registrado mil 069 casos de desaparición, según datos de la Secretaría de Gobernación.

La situación para madres y familiares de personas desaparecidas está en crisis no solamente porque se sigue perpetrando este delito sino porque a causa de la contingencia por el Covid-19, las autoridades han reducido las labores de búsqueda, denunció Irma Leticia Hidalgo Rea, de Fuerza Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl).

También te puede interesar: Abrirán los fines de semana,restaurantes y lugares de culto

“Debido a la cuarentena, la Fiscalía cuenta con un número reducido de personal y eso ha entorpecido la labor de búsqueda de nuestros desaparecidos y de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León, de esa ni hablar porque ha “brillado” por su ausencia desde su creación”, sostuvo la activista.

Así es que mientras la población intenta guardarse en casa, las desapariciones se siguen registrando en la entidad, por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación en su publicación “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”, Nuevo León sobresalió en el segundo lugar nacional en casos de desaparición de personas.

El 11 de marzo, se presentó en el estado el primer caso de Covid-19 y durante ese mismo mes, el órgano federal contabilizó 21 casos de desaparición. No obstante solamente contempló los de privación ilegal de la libertad, pero sí se suman todos los delitos contra la libertad, en realidad serían 34 casos, únicamente en ese periodo.

Cifras de la Fiscalía General de Justicia, establecen que de enero a julio del presente año se han registrado: 194 denuncias por privación ilegal de la libertad; 54 por rapto; 25 por trata de personas y 11 por secuestro.

Hidalgo Rea, señaló que como en los años más álgidos de la delincuencia organizada han regresado las desapariciones colectivas a la entidad.

“Tenemos cinco casos de desaparición colectiva que se han registrado en distintos municipios y todos son del 2020”, detalló.

En Cadereyta desaparecieron 2 hombres y una mujer; Santiago 4 varones; Santa Catarina, también 3 hombres; Apodaca 2 varones y una mujer y en Cerralvo 3 hombres.

El pasado 10 de mayo, una fecha especialmente sensible para las madres de personas desaparecidas, Fundenl expresó que en tanto las autoridades les piden no salir de casa, los delincuentes siguen en la calle.

“Hoy, queremos denunciar que el estado nos pide no salir de casa, pero los delincuentes siguen en las calles y nos siguen desapareciendo”, sentenció la organización civil mediante un comunicado.

Hidalgo Rea destacó que los familiares de desaparecidos siguen buscando a sus seres queridos bajo las medidas sanitarias recomendadas. En algunos casos vía remota, por teléfono y en situaciones esenciales de forma presencial.