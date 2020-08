Bodas y XV años volverían, pero sin pista de baile

Tras una reunión con representantes de los salones de eventos sociales, el gobierno del estado compartió que analiza la reactivación de estos espacios, pero sin pista de baile.

Roberto Russildi Montellano, secretario de Economía en el estado, señaló que los empresarios del gremio ofrecieron reforzar las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

“Ellos me insistieron que si era necesario, no habría pista de baile, que la quitaban ellos y que sus gerentes de operaciones y sus meseros iba a estar cuidando continuamente que no se lleven a cabo estas situaciones”, reveló el funcionario estatal.

Los salones de eventos lo mismo de casinos, bares, antros, cines y teatros, son de los negocios que están cerrados desde que inició la pandemia de Covid-19.