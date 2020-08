No hay equidad en casi ningún país del mundo: Michelle Ferrari

La presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica, Michelle Ferrari, aseguró que queda un largo camino para lograr que las mujeres ocupen espacios de poder en México y el mundo, pero es necesario seguir hablando e impulsando públicamente estos temas.

En una entrevista con Publimetro consideró que exponer las cifras reales de la inclusión de mujeres, así como de los espacios ejecutivos o gerencias que ocupan evidenciará la necesidad de cambiar esta práctica y abrir camino.

Explicó que en el próximo Women Economic Forum Iberoamérica (WEF), que se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto, 150 líderes y reconocidas personalidades nacionales y extranjeras intercambiarán experiencias e iniciativas para empoderar a las mujeres y contribuirán a la reinserción en la nueva normalidad luego de la pandemia del Covid-19.

¿Cómo ves la evolución del papel de la mujer en México y en el plano mundial, en materia de equidad?

—En México, y hablando en general de Latinoamérica, la verdad es que cada país tienen sus grandes retos todavía, salvo que hablemos de países como Alemania, en donde vemos a la canciller Angela Merkel, que es gente tomando decisiones muy importantes alrededor de la inclusión de la mujer. Creo que no la hay (equidad de género) en casi ningún país del mundo y creo que hay muchísimo que hacer todavía, en el caso de Latinoamérica está todavía muy atrasada y no creo que aparezca en el top ten, aun así no quiero demeritar los esfuerzos que se empiezan a ver.

Hay avances interesantes, lentos, pero se ven viendo temas a favor de esta equidad. La brecha salarial es un poco más complicada, pero se empiezan a ver más oportunidades para mujeres, prácticas en empresas que eliminan la discriminación en ascensos de carrera y éste es un tema que se va a ir extendiendo orgánicamente hasta que llegue la gente que lo apoye y cree la necesidad de las organizaciones a realmente vincular prácticas y políticas que apoyen el tema de la diversidad.

Hay un camino por andar, así que el seguir hablando de estos temas y poner las cifras reales de la inclusión de la mujer y cuántas mujeres en puestos ejecutivos, en gerencias, las cifras son evidentes todos las conocen y seguir mencionándolas abrirá camino.

¿Cómo ves el papel de la mujer en los temas económicos?

—Es muy complicado, las cifras que hacen grandes investigaciones te lanzan cifras de 100 años, o incluso hasta 200 años para una brecha salarial justa entre hombres y mujeres. Creo que ese tipo de cifras se lanzan porque nuestro pasado ha sido tan lento en el avance que para hacer un tema predictivo, ves hacia el pasado y creo realmente que vamos avanzando más cada vez, pero obviamente, para que esto sí se convierta en una realidad deben haber políticas públicas que lo soporten.

Por ejemplo, en Reino Unido, es transparente, te puedes meter a ver cuánto ganan las mujeres versus los hombres, en ese país entregan la información y hay reglas, hay leyes que soportan que no puedes pagarle menos que a un hombre, y hasta que no se empiecen a ver este tipo de temas no habrá una disminución en la brecha salarial o una equidad.

Finalmente no buscamos el integrar o incluir a las mujeres por quitar a los hombres, es un complemento, un balance que se busca para que sea enriquecedor tanto para las empresas, comunidad y familias.

Inclusive, entre las cifras que se ven cuando las mujeres son integradas a la sociedad o a la parte laboral, el PIB tiene una mejora impresionante, hay muchos temas que hay detrás y son muy complejos, empezando por las creencias que gestionan hoy día las organizaciones.

La verdad es que la gran mayoría de las decisiones hoy en el mundo son tomadas por hombres caucásicos, entre 45 y 65 años de edad, entonces la forma de pensar de estas personas es lo que influye y mueve lo que está sucediendo y por eso es importante que nosotros sigamos impulsando este tipo de contenido para que las mujeres realmente empiecen a entender cómo pueden irse moviendo, ¿por qué un hombre pide 10 veces más un incremento salarial que una mujer?, ¿por qué un hombre se sienta 10 veces más con su jefe para entender su desarrollo labora?l y es un tema que las mujeres tienen que estar más conscientes, hacer plan de vida laboral, de poco a poco para ir en esa dirección.

¿En cuántos años ves a México con más mujeres en espacios clave?

—Yo creo que México va avanzando bastante bien, pero los avances se ven más en el mundo multinacional, en las empresas que son con otro tipo de cultura y, finalmente viendo la diversidad como un tema muy estratégico de la organización. Creo que las empresas mexicanas deben empezar a abrirse y entender la importancia de tener a las mujeres en su fuerza laboral.

Un tema muy importante es entender y diferenciar la diversidad de la inclusión, porque el primer paso, el tema de las famosas cuotas, yo creo que México va a ir avanzando de una manera u otra porque son obligatorias y tristemente, para avanzar hay que hacer las cosas así. Aunque muchas empresas lo hacen por temas estratégicos o por dar una exposición de la marca como responsable y diversa, pero el tema va a ayudar a mover; sin embargo, tampoco se trata de eso sino de tener los impactos dentro de la sociedad, ¡No sirve de nada que te inviten a una fiesta y no puedas bailar!.

La pandemia ha visualizado una realidad para las mujeres que tienen doble o triple jornada en casa, ¿Cuál es el mensaje para ellas y cómo puede servirle la información de economía para su realidad?

—Es muy triste lo que se visualiza, a la mujer se le ha cargado de manera drástica todo este tema de la pandemia y se ven los indicadores de feminicidios, violencia, suicidios, problemas psicológicos y desempleo, además de que sabemos que juega un rol importantísimo alrededor de la familia y hay que concientizar muy bien de este tema porque es una realidad muy dura.

Creo que uno como mujer, desafortunadamente, tiene muy pocos lugares dónde ir a conseguir un apoyo para salir adelante. Creo que la carga es nuestra y también nuestra responsabilidad ver cómo salir de esto, cómo encontramos la luz y el balance para salir adelante.

Se ha incrementado la violencia intrafamiliar y ya es un problema que se suma a la dura realidad

—La violencia es uno de los temas más importantes y creo que es bien importante que salgan a buscar ayuda, desde la profesional o empezar a hablar del tema, buscar apoyo psicológico para ver cómo realmente pueden salir del problema. Hemos visto campañas interesantes de mujeres que empiezan a hacer una seña para decir que están siendo violentadas. Hay un gran tema y es que no salen a hablar por obviar razones, es importante buscar los canales para pedir ayuda.

¿Las autoridades deben facilitar las denuncias?

—Definitivamente, tendríamos que buscar que los canales que existen realmente formen una parte integral de apoyo a la mujer y que funcionen. Creo que hay un esfuerzo más profundo que hacer en términos de la cercanía, para que ellas sientan la confianza de poder encontrar el apoyo psicológico para enfrentar y salir de la situación, pues no solo hablamos de la pareja, puede ser un familiar y hay diferentes tipos de abuso, pero fomentar el habla y la denuncia es un gran paso.

¿Cuáles son las principales claves o recomendaciones que haces para las mujeres en materia económica

—El primero sería buscar la independencia económica. Por muy chiquitito que pueda ser el paso hay que hacerlo, abrir una cuenta bancaria, buscar la formalidad dentro del pequeño emprendedurismo, que aunque suene muy glamurosa aveces, pero es que de esos pequeños negocios informales hacerlos formales con cuentas bancarias.

Si está funcionando tu negocio formal o informal debes hacer un plan de lo que quieres lograr. Para que haya una mejoría en todos los indicadores alrededor de las mujeres tiene que haber independencia, hacer plan de vida independiente a papás o pareja.

Buscar formas en las que puedas seguir educando, Seguirte desarrollando y conociendo más del tema que te guste hacer, hay plataformas gratuitas que te alimentan y nutren y eso ayuda muchísimo. Creo que si somos buenos para algo y queremos empezar a incursionar en un negocio independiente, debe ser algo que nos guste.

También se debe buscar con asesorías, consejos y guías para tu desarrollo. Hay organizaciones que apoyan en el desarrollo de mujeres, así como plataformas de negocios a las que te puedes sumar y aprender. Hay que buscar y planear las diferentes alternativas, como pequeños microcréditos. Aveces el entorno y la cultura no ayuda mucho, pero la mujer tiene mucho por ganar en este campo y si se lo propone lo va a lograr.

¿Cómo están llevando la organización del Women Economic Forum Iberoamérica (WEF) con el reto de la pandemia de Covid-19?

—Es el segundo que hacemos en México y en este se suma una gran cantidad de aliados y países de habla hispana que están queriendo contribuir a este movimiento, el año pasado fue presencial y este será con un formato virtual pero está teniendo un alcance extraordinario, nuestros aliados lo estarán replicando y tiene la ventaja de que es gratis, hay acceso a la conferencia que se quiera en el momento que se prefiera.

¿Cuáles son los temas que ponderaron para el encuentro?

—Lo titulamos Balance en Acción, porque lo que queremos transmitir que puedes llevar este balance en todos los ámbitos de la vida: personal y laboral. Se esperan más de cinco mil personas conectadas, 150 conferencias u ponencias, más de 100 mil impactos, 60 ponencias al mismo tiempo; son nueve horas diarias de transmisión ininterrumpida con cuatro salas. Los ponentes son muy diversos desde temas de educación, ABC del emprendedurismo, cómo abrir un negocio, tips para mejorarlos, entretenimiento, salud, mejor desarrollo en vida, mundo corporativo y en cada uno de los rubros hay una contribución de los ponentes y lo padre es que el foro trae grandes historias con personajes que son figuras y que trasmiten alto nivel de inspiración. Pero también en el día a día de las personas y de las mujeres, de todos aquellos a quienes les enriquezcan los contenidos, pero también es bueno que los hombre escuchen esta información para encontrar el balance en la inclusión de la mujer.

Algunas de las ponentes:

Lorena Ochoa, ex golfista profesional mexicana que logró 27 victorias en el LPGA Tou

Graciela Márquez, Secretaria de Economía del Gobierno de México

Corin Robertson, Embajadora del Reino Unido en México

Patricia Armendáriz, Directora General de Financiera Sustentable

Mónica Flores, CEO de Manpower LATAM

Saskia Niño de Rivera, Co Fundadora de Reinserta

Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica

Aquí puedes encontrar toda la información y registrarte sin costo: www.WEFiberoamerica.com

