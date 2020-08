Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, da positivo a Covid-19

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, informó que dio positivo a Covid-19, por lo que estará en aislamiento en su vivienda, además de haber notificado a las personas con las que tuvo contacto para que tomen sus previsiones.

La noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: “Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex”.

Informo que a partir de esta noche estoy en aislamiento por dar positivo a Covid-19. He notificado a las personas c/ las que tuve contacto p/ que tomen previsiones, y sigo las indicaciones médicas. Mantendré actividades desde casa, c/ el apoyo del gran equipo de @Agricultura_mex — Víctor Villalobos Arámbula (@vmva1950) August 19, 2020

Víctor Villalobos se suma a varios funcionarios federales que han contraído la enfermedad, entre ellos el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera; de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; de Energía, Rocío Nahle; el director general de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

