Pruebas rápidas de Covid-19: Cofepris ve fallas; expertos riesgo de contagios

El alto margen de error de las pruebas rápidas (serológicas) para detectar el Covid-19 —de hasta 50%— se ha convertido en un foco rojo que detonaría el crecimiento en el número de casos positivos al virus, alertaron epidemiólogos consultados por Publimetro.

El experto egresado de la UNAM, Oscar Sosa, explicó que quienes tienen sospechas de tener coronavirus no deben fiarse de la aplicación de pruebas rápidas que además de ser costosas no garantizan un diagnóstico fiable. Y es que el costo alcanza hasta mil pesos.

“El mensaje es que no pierdan tiempo de atención vital a la salud con pruebas rápidas que dan una falsa seguridad, provocando que las personas relajen los cuidados. Esto es una de las situaciones por las que hemos visto brotes familiares, que son muy comunes en los hospitales”, apuntó.

Al respeto, el responsable de la Clínica del Viajero UNAM, Jorge Baruch Díaz comentó que además de que el nivel de precisión es muy bajo tienen una posibilidad de 50% de dar un falso negativo, potenciando el contagiar a su entorno cercano.

"Eso amplía la probabilidad de reinfección y que podamos diseminar la enfermedad. Se calcula que ocho de cada 10 casos confirmados de Covid, pueden estar relacionados a asintomáticos", comentó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha insistido en que la pruebas rápidas no deben ser tomadas como un instrumento de diagnóstico de Covid-19 y mucho menos como parámetro para decidir cómo deben continuar sus actividades ante la sospecha de portar el virus.

El funcionario afirma que este tipo de pruebas tiene un margen de error de 50% y por eso no son las más recomendables aunque sean avaladas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“La prueba no es útil para distinguir si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por Covid. Y es tan mala, cualquiera de las marcas, que equivale a sacar una moneda, aventar un volado y decir: águila o sol, y lo digo específicamente porque la probabilidad de encontrar el positivo y el negativo es casi 50 por ciento o 50 por ciento”, dijo el 2 de abril pasado.

Este miércoles, la Cofepris confirmó que sólo 19 marcas tiene el visto bueno para determinar si los solicitantes son reactivos al virus.

La prueba serológica o rápida consiste en tomar al paciente una gota de sangre que al colocarse sobre un reactivo detecta anticuerpos tipo IgG e IgM, recordó la autoridad sanitaria.

"El uso de pruebas serológicas que no estén autorizadas, representa un riesgo ya que pudieran llevar a una toma de decisiones equivocada, al utilizar una prueba cuyos resultados generen una interpretación inexacta, respecto a la posible presencia de anticuerpos contra el virus SARS CoV- 2", alertó la Cofepris.

¿Qué dice la OMS sobre las pruebas rápidas?

El asesor regional de Emergencias en Salud de la OPS, Jean-Marc Gabastou, explicó el pasado 22 de junio, que no recomienda el uso de pruebas rápidas para detectar casos de coronavirus en países tan grandes como México.

“Nuestra organización no recomienda la aplicación masiva de pruebas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso, como México. No estamos en una isla del Caribe, en el cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población. Estamos totalmente conformes con las iniciativas que lugares como la Ciudad de México están planteando”, compartió.

¿Cuántas pruebas hay para detectar Covi-19?

Diagnóstico. Muestra si el paciente tiene una infección activa por coronavirus y así saber si debe tomar medidas para ponerse en cuarentena o aislarse de los demás. Se denomina RT-PCR y detecta el material genético del virus a través de muestras de mucosidad de la nariz o la garganta.

Prueba serológica. Busca anticuerpos producidos por el sistema inmune en respuesta a una amenaza, como un virus específico, no necesariamente el Covid-19. Los anticuerpos pueden tardar varios días o semanas en desarrollarse después de tener una infección y pueden permanecer en la sangre por varias semanas o más después de la recuperación. Debido a esto, las pruebas de anticuerpos no deben usarse para diagnosticar una infección activa de coronavirus. En este momento, los investigadores no saben si la presencia de anticuerpos significa que es inmune al coronavirus en el futuro. Se realiza con un pinchazo en el dedo o extracción de sangre.

Laboratorios con reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre):

32 laboratorios estatales de salud pública.

5 laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica.

3 laboratorios del IMSS.

22 laboratorios privados.

6 laboratorios de academia.

3 hospitales públicos.

Fuente: SSa.

