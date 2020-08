Ampliarán horario de restaurantes en servicio a domicilio

El secretario de Salud en el estado, Manuel de la O Cavazos, informó que se ampliará el servicio de los restaurantes, pero en servicio para llevar el cual ahora podrá operar después de las 22:00 horas, de lunes a domingo.

En cuanto al servicio en comedor estableció que el horario se mantiene igual, de lunes a domingo de las 5:00 a las 22:00 horas y con un aforo del 30%.

“De lunes a domingo, de las 10 de la noche en adelante, solo servicio a domicilio para llevar. No lo teníamos la semana pasada, a las 10 de la noche cerraba el restaurante, pero también me he dado cuenta que muchas personas que llegan ya tarde a su casa quieren pedir de cenar después de las 10 de la noche”, explicó.

En cuantos los centros comerciales, los centros de culto, parques públicos y privados seguirán funcionando, igual de lunes a domingo, de las 5:00 a las 22:00 horas, y al 30% de su capacidad así como las medidas de sanidad recomendadas, evitando el uso de áreas comunes y la entrada de personas vulnerables.

Por lo que concierne a no esenciales como casinos, bares, antros, cines, salones de eventos, rentas de quintas, spas y salas de tatuajes, entre otros, seguirán cerrados.