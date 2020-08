Pandemia obliga a 10 mil niños a migrar a escuelas públicas

Cerca de 10 mil escolares que cursaban sus estudios en planteles educativos privados tendrán que regresar al nuevo ciclo escolar 2020-2021 no solamente a distancia por la contingencia sanitaria, sino que también se incorporarán a la educación pública.

La crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 ha obligado a miles de familias a hacer ajustes en sus gastos y una opción que han encontrado es migrar hacia la educación pública porque actualmente no gozan de los mismos recursos económicos de antes.

La propia Secretaría de Educación en el estado, María de los Ángeles Errisúriz reconoció en una reunión virtual con diputados locales que hasta el pasado 12 de agosto, 9 mil 200 menores ya habían completado su proceso de cambio de escuelas particulares a públicas.

La crisis también ha golpeado a las instituciones educativas porque 13 promovieron una suspensión temporal de sus actividades debido a que ya no les resultaba posible permanecer operando.

Aunque el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón anunció que se analizaba la posibilidad de un retorno a clases tres días a la semana, eso tendrá que esperar porque actualmente el Semáforo Epidemiológico marca tres indicadores en rojo.

Este lunes se espera la incorporación de más de un millón de alumnos de educación básica a clases, a través del programa federal “Aprende en Casa II” en el que de lunes a viernes se impartirán clases por televisión en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

A nivel estatal, la Secretaría de Educación y el Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León hacen posible “Escuela TV” que sirve para reforzar los contenidos del programa federal.

Imelda Cantú, es una madre de familia soltera que se vio obligada a sacar a su hijo del colegio en el que estudiaba porque la pandemia le dio un revés económico.

“Ahora no estoy en posibilidades de pagar el colegio, yo soy dueña de un gimnasio y tenemos cinco meses sin abrir, ya no pude pagar la renta del local y lo tuve que entregar. No ha habido trabajo y no hay mucho dinero para comer, menos para las colegiaturas”, compartió.

Agregó que será difícil, sin embargo tratarán de acoplarse.

“Lo importante es que tenemos salud. La educación a distancia y en una nueva escuela será un reto, sin embargo lo importante es que estamos vivos”, manifestó.