Televisoras, universidades, ciudadanos y más se disputan la marca Covid-19

Son ya 10 empresarios, fábricas y dueños de negocios que han registrado las marcas coronavirus y Covid-19 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para explotarlas comercialmente en México.

Sin embargo, el objetivo de obtener los derechos de ambas palabras podría generar un daño moral y confusión entre la ciudadanía debido a las dimensiones que ha tomado la emergencia sanitaria por este virus.

Logo: IMPI

Las peticiones han sido diversas y, aunque las variaciones han sido mínimas en la denominación del nombre de la enfermedad, todas buscan hacerse de los derechos para comercializar diferentes productos y servicios en caso de que se aprueben sus recursos ante el IMPI.

En entrevistas dueños de negocios, empresarios, e incluso representantes de universidades y abogados, afirmaron que la idea central de obtener el registro de marca es darle un sentido distinto al nombre que recibió el virus SARS-CoV-2.

El 9 de marzo, un ciudadano de Hidalgo fue el primero en presentar el recurso ante el instituto para hacerse del nombre de la enfermedad. Podrá explotarlo hasta por diez años, en caso de que su solicitud sea avalada.

Isaac Palafox, dueño de la marca The Coffee Legacy, aseguró que iniciaron el registro del nombre ‘coronavirus’ para promocionarlo en las cafeterías que dirige en Real del Monte, Huasca de Ocampo, Hidalgo y en Guadalajara.

“La idea es hacernos del registro para promocionarlos dentro de nuestra marca de café, la idea es proteger el nombre y posteriormente, si aceptan, lanzarlo en cervezas artesanales”, externó el empresario.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, también iniciaron el registro para Covid-19, pero para jabón y gel antibacterial, aseguró Manuel a Publimetro, quien busca emprender en la venta de este tipo de productos.

Mientras que en Aguascalientes, Jesús Reinoso, abogado de profesión, también pagó los derechos para iniciar un negocio en la venta de suplementos alimenticios, así como de ropa deportiva; esto luego de quedarse sin trabajo por la pandemia.

“La idea nació después de que me quedé sin trabajo porque cerraron los juzgados. Y creo que un suplemento podría ser importante, que las personas puedan hacer ejercicio en casa. Mi ritmo de vida no me permitía comer en mi casa, a veces, vivía de café y galletas”, externó en entrevista.

Por otro lado, fábricas que se dedican a la elaboración de cubrebocas tampoco se quedaron atrás. También existe una petición para Cubrebocas Covid-19, en donde Erik Minutti explicó que la intención de esto es dar un plus al producto que ofertan en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

“Fue algo como muy espontáneo y casi nadie le puso mucha atención, es por ello que, al seguir la técnica de los chinos, buscamos darle un valor agregado al cubrebocas, con una nueva tecnología”, sostuvo Minutti.

Susana Fuentes, abogada especialista en propiedad intelectual, aseguró que el IMPI tendrá que analizar caso por caso, pues las palabras son de dominio público ya y, debido a la connotación negativa que cargan ambas palabras, se deberá evitar confusiones y daño moral.

Entre las solicitudes que más sobresalen se encuentra la de la Fundación de la Universidad de las Américas de Puebla, que inició el registro bajo el eslogan “Coronavirus: el templo del dolor”. Su representante legal aseguró que no podía dar más detalles sobre esta solicitud.

También se encuentra la compañíaTelevisa S.A de C.V, la cual describió que busca explotar la marca para fines de entretenimiento, actividades deportivas, así como culturales, alquiler de decorados de teatro, entre otros.

De acuerdo con información proporcionada por la firma de propiedad industrial e intelectual ClarkeModet México, en Estados Unidos han hecho 50 peticiones que recurren al término coronavirus o covid, mientras que en Reino Unido han sido 20 solicitudes.

“La palabra Covid-19 vino a revolucionar el mundo, soy mercadóloga y sommelier y vi un potencial en esta palabra. Buscamos lanzar una marca de vinos con un sentido diferente; el coronavirus con un sentido lúdico. Y por supuesto, también buscamos promocionar el tequila con un concepto diferente”, detalló, Cecilia Castelazo, mercadóloga en Guadalajara, Jalisco

