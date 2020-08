Vacunas contra Covid se aplicarán primero a los más vulnerables: Barbosa

Las vacunas contra el Covid-19 que se adquieran por parte del Gobierno de Puebla serán aplicadas primero a la población mayor de 60 años o con alguna enfermedad de riesgo, pero tomando en cuenta que la reacción podría inclusive provocar la enfermedad.

Así lo declaró el gobernador Miguel Barbosa Huerta durante el informe del panorama epidemiológico en la entidad, en donde precisó que los primeros en recibir las vacunas deberán ser los adultos mayores o con alguna comorbilidad que los pone en una situación de riesgo por enfermedades como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal o pulmonar.

El mandatario explicó que los medicamentos para prevenir y tratar alguna enfermedad son elaborados con los mismos virus o bacterias pero atenuadas que cuando se instalan en el cuerpo para que desarrolle inmunidad, podrían provocar la enfermedad en las personas más vulnerables.

“Estamos venciendo a la enfermedad”: Barbosa



Barbosa Huerta apuntó que los poblanos comienzan a convivir con la enfermedad de manera responsable, ya que el número de contagios se ha mantenido; no obstante, exhortó a la sociedad a no bajar la guardia y continuar con las medidas de sanidad implementadas desde el inicio de la pandemia como lo son el uso de cubreboca y la sana distancia.

“Estamos más cerca yo me atrevo a decir que no es que hayamos vencido al Covid pero en Puebla ya estamos en la ruta de mantener una relación equilibrada entre sociedad y enfermedad, ya tenemos eses comportamiento social y no hay que bajarle”.