Ex secretarios de salud trazan plan emergente de 20 mmdp contra Covid-19

Salomón Chertorivski, José Ángel Córdova, Julio Frenk, Mercedes Juan, José Narro y Guillermo Soberón, propusieron un plan alternativo para controlar la epidemia nacional de Covid-19, en ocho semanas y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

En el documento “La gestión de la pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes”, se detalla que con ese presupuesto se aplicarían 127 mil pruebas semanales, vacunas necesarias para el virus del SARS-CoV-2, así como las dosis para la influenza y evitar así que ambas enfermedades colapsen el sistema de salud.

"El plan cuesta no más de 20 mil millones de pesos, pero yo hago otra pregunta: ¿cuánto cuestan 200 mil vidas y cuánto cuestan las vidas que aún tenemos por salvar?. La austeridad no es la solución cuando lo que se trata es de salvar vidas", apuntó Chertorivski.

En el encuentro virtual, los ex funcionarios coincidieron en que la política que el gobierno federal ha adoptado es errónea, por lo que propusieron 14 acciones urgentes para dar un giro radical al manejo de emergencia sanitaria y salvar vidas.

Recomendaciones

Cobrar Conciencia: La pandemia será larga. Creación de una Base de Datos Nacional para el seguimiento y rastreo de casos y contactos, además del control del número de fallecimientos. Tomar la ofensiva: Hacia una Epidemiología de Precisión y encontrar al virus, pruebas masivas con 127 mil semanales. Encuesta serológica: para conocer quién fue infectado y quién tiene anticuerpos, creando una muestra nacional. Necesitamos ocho semanas para implementar nuevas medidas conforme a las recomendaciones de la OMS. Una nueva Política de comunicación, basada en el compromiso de gobierno y una nueva disciplina social. Mejorar y unificar la atención a los enfermos enfocando mejor recursos y esfuerzos para lo que queda de la pandemia mediante el seguimiento preciso de datos. Disciplina Social: Con medidas más determinantes (cubrebocas obligatorio, cultura del distanciamiento social y las tres C´s). Plan de Coordinación Nacional (Federación y Estados): Tomar en serio al Consejo de Salubridad General. Política Económica para quedarse en casa: Reconocer el servicio público del autoconfinamiento de los enfermos. Integración de un Comité Científico del más lato nivel para evaluar y dar seguimiento de las decisiones. Congreso de la Unión: Discutir y aprobar una Ley de Cuarentena, para establecer derechos y obligaciones en una emergencia sanitaria. Campaña de vacunación extraordinaria contra la influenza para evitar la sindemia. Logística de vacunación contra SARS-CoV-2: Preparar el resguardo y la distribución justa y eficiente entre las mexicanas y mexicanos.

Las posturas

El ex secretario Guillermo Soberón envió una carta en la que resaltó que se ha "rebasado con creces el escenario catastrófico oficial" y que la figura de autoridad del Consejo de Salubridad ha sido ignorada, pese a que se planteó como esencial para hacer frente a emergencias de este tipo.

En este punto coincidió el también ex rector de la UNAM, José Narro, quien señaló que si bien la epidemia no es responsabilidad de las autoridades, si lo es la gestión y el manejo y "desafortunadamente los resultados que se han alcanzado en el país no son los que quisiéramos".

"La salud está en todo. No es todo, pero sin ella no hay casi nada de lo importante de la vida”, afirmó al recordar que ya se rebasaron las 68 mil muertes por el virus.

En su participación, el actual presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk, destacó que los pronósticos más recientes advierten que para enero de 2021, en México se tendría entre 130 mil y 157 mil muertos por Covid-19, más el sub registro.

Con ello, los decesos por el virus originario de Wuhan, China, se ubicaría como la principal causa de muerte de mexicanos, por encima de la diabetes, el cáncer y muertes violentas. Esto, dijo, representa un grave retroceso, pues hace años una enfermedad infecciosa que encabezara la lista de las 10 principales causas de muerte en el territorio.

"Esto es un retroceso de una magnitud enorme, no simplemente es echar la culpa a los malos hábitos, es el resultado de malas decisiones, si comparamos a México con países con niveles parecidos, han tenido mucho mejor manejo de la epidemia", lamentó.

Por lo que apuntó que se debe hacer un Mandato Nacional para fomentar la disciplina social y que el cubrebocas se ocupe en todos los espacios públicos, pues se estima que su uso puede evitar la muerte de 27 mil personas.

En tanto que Mercedes Juan, subrayó la importancia de que se le dé voz a la de gente experimentada y especialistas, pues debe tomar muy en cuenta la opinión de expertos para lograr reducir los decesos.

La ex funcionaria habló de la necesidad de reforzar una campaña del uso de cubrebocas, lavado de manos, para estar preparados y actuar de la mejor manera posible como prevención.

"El uso del cubrebocas es una medida que no nos cuesta más que convencernos y esto nos lleva a protegernos y salvar muchas vidas”, apuntó.

El documento será entregado a las autoridades sanitaria, así como al Congreso de la Unión para analicen y conozcan el plan, que está documentado y cuenta con una valoración seria con lo que se busca contener la epidemia en las 32 entidades.

Te recomendamos:

Dialogan madres de CNDH con Sánchez Cordero en Segob Además de Sánchez Cordero, la Segob informó que las mujeres serían recibidas por Fabiola Alanís, titular de la Conavim y Paulina Téllez, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia.