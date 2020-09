Propuesta de ex secretarios de Salud hubiera sido más útil en marzo: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la propuesta de los ex secretarios de Salud de México para terminar con la pandemia en ocho semanas sería un gran logro para el mundo, ya que eso es lo que buscan las naciones que tienen la pandemia activa; aunque hubiera sido de mayor utilidad si lo hubieran presentado en marzo, pero dijo que no les reclama por presentarlo hasta esta fecha.

Te puede interesar: Walmart en línea: la estrategia de la cadena de supermercados ante la alta demanda en súper a domicilio

Sin embargo, recordó que en diversas ocasiones se dijo que el primer ciclo de la epidemia en México tendría una duración de seis a ochos semanas sólo si se cumplían con las medidas de distanciamiento social, de acuerdo con las proyecciones matemáticas.

“Estaré atento de lo que presentaron, porque si se puede resolver en ocho semanas sería un gran logro, eso se necesita en todo el mundo, sólo China ha anunciado formalmente el final de la pandemia. Desafortunadamente lo que hemos visto en todos los países del mundo es que la epidemia sigue activa, en Europa tienen ahora rebrotes de proporciones semejantes al inicio de la epidemia que duró tres meses, otro periodo semejante de ausencia de transmisión, pero desde mediados de agosto omenzó a existir el rebrote”, dijo.

No te puedes perder: HP Smart Tank, máxima libertad de impresión

El funcionario también reconoció el trabajo elaborado por los ex secretarios, incluso dijo que leerá con interés el documento para conocer sus fórmulas y poderlas dar a conocer al mundo, pues no sería de gran ayuda, incluso no descartó pedir ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a difundirlo.

“Quizá es coincidencia que lo presentan ahora, no sé si la complejidad del documento les llevó tanto tiempo, no les reclamo, pero hubiera sido más útil si lo hubieran presentado antes, quizá en marzo; lo tomamos como contribución filantrópica y gracias por hacerlo, desconozco si hablan de la carencia de infraestructura médica dado el conocimiento que tienen en la construcción de hospitales, en particular el doctor Narro por su experiencia reciente”, agregó.

TE RECOMENDAMOS:

Cuestionan a Alejandro Fernández por utilizar el transporte público El cantante recibe críticas después de hacer un recorrido por la nueva Línea 3 del Tren Ligero por Zapopan.

Van por proveedor de medicamento contaminado a hospital de Pemex En febrero pasado varios pacientes recibieron heparina sódica adulterada lo cual les causó la muerte a 14 personas.