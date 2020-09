Reconversión hospitalaria del IMSS privilegió atención a Covid-19

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que la reconversión hospitalaria que se realizó para enfrentar la Covid-19 fue un proceso histórico que priorizó brindar una cama de hospitalización a toda persona que lo requiriera.

Detalló que estuvo determinada por dos elementos: oferta y demanda, es decir, cuántas personas iban a requerir hospitalización y con qué número de camas con un ventilador se disponía para pacientes graves, por lo que se consolidó como piedra angular de la respuesta mexicana frente la Covid-19.

“En el cálculo que tenemos al día de hoy, que se sigue construyendo, logramos que se tuvieran cerca de siete mil camas que han servido para atender a pacientes con la enfermedad, y que sin la reconversión no hubiéramos podido contar con estas camas”.

Detalló que aunque fue un reto mayúsculo, pues el IMSS atiende en sus hospitales cerca de 750 tipos distintos de padecimientos, tuvo que destinar la mitad de las camas, recursos, equipo y personal para atender una enfermedad que no se conocía.

Las acciones

Para hacer frente al reto hizo la contratación de 39 mil médicos, médicas, enfermeras, enfermeros especialistas, camilleros, y diez mil médicos y enfermeras que se incorporaron al Seguro Social para la estrategia de unidades médicas de tiempo completo.

Además de que al abrir sus puertas a personas no afiliadas, permitió atender a 25 mil no derechohabientes, esfuerzo hecho realidad por el compromiso del personal del Instituto, en particular de las y los trabajadores que integran los equipos de coronavirus.

Puntos clave

El Bono Covid ha invertido recursos por más de tres mil millones de pesos.

Se han entregado más de 12 millones de recetas resurtibles a pacientes con enfermedades crónicas controladas

Entrega de medicamentos a domicilio en 17 entidades

Atención a 14 mil derechohabientes en hospitales del sector privado, primordialmente enfocado para mujeres embarazadas

Se atendieron pacientes infantiles con Covid-19 en tres Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT)

Construcción de nueve hospitales temporales con el apoyo de la empresa CEMEX, que van desde Villahermosa hasta Tijuana.

