Zonas de fumadores, otro foco de riesgo para contagio de Covid-19

Las autoridades locales deberían de advertir a la población sobre el alto riesgo de contagio de Covid-19 que se corre al acudir a las zonas de fumadores habilitadas en oficinas, así como restaurantes y cafeterías, advirtió el director de Salud Justa Mx, Erick Antonio Ochoa.

En una entrevista con Publimetro, aseguró que cada vez hay más evidencia que las personas que fuman cuando exhalan el humo liberan gotas de saliva y con ello, colocan a las personas que están a su alrededor en un riesgo de contagio, pues se retiran cubrebocas y caretas para esta actividad.

"Es importante que las autoridades, especialmente locales y municipales, coloquen advertencias en las zonas de restaurantes y bares, donde no se debería permitir fumar, así como en zonas interiores y exteriores de las áreas de trabajo, porque si no hay suficiente control sobre cuántas personas pueden estar ahí y la distancia entre ellas, el riesgo crece exponencialmente", apuntó.

Explicó que en otros países ya están tomando acciones para controlar la transmisión aérea del virus, pues al compartir una área común se puede dar por el contacto con los objetos que están alrededor de una persona y que son susceptibles de mantener vivo el Covid-19.

"Cuando una personas se contamina la mano por no respetar las reglas de etiqueta para el saludo y luego toca la puerta o los objetos que trae, las personas que comparten un área común pueden también contagiarse", dijo.

Ochoa destacó que el riesgo de contagio de un asintomático de Covid-19 es enorme, por lo que cobra relevancia reforzar las medidas de prevención, sobre todo con la eventual adopción de la nueva normalidad y el regreso de miles de trabajadores a las oficinas, luego de adoptar el home office por unos meses.

"La gente ya no tiene tanto cuidado y lo cierto es que hay muchos asintomáticos que andan en todos lados y aunque la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores, señala que no se puede fumar en el acceso a los establecimientos, en muchos de ellos, mayormente de la CDMX, los asistentes sólo se alejan unos metros de la entrada que es por donde todo mundo pasa y por ende el contagio es mayor; es donde hay que tener mucho cuidado", advirtió.

La afectación en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, reveló recientemente que el costo de atender a mexicanos con afectaciones por consumir tabaco asciende a 80 mil millones de pesos, anualmente.

Además de que fumar propicia infecciones respiratorias y se asocia con el doble de riesgo de progresión a mayor severidad de la epidemia de coronavirus. Incluso, el tabaquismo se ubica en la cuarta complicación médica que presentaron las personas fallecidas por el Covid-19.

Anualmente mueren 51 mil 575 personas por el consumo de tabaco

7.3% del total de muertes producidas por enfermedades en el país

Casi 48 mil casos confirmados de Covid-19 están relacionados con tabaquismo

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa) las principales enfermedades atribuibles al consumo del tabaco son:

cardiovasculares

diabetes

neoplasias

enfermedad respiratoria crónica, entre otras,

López-Gatell advirtió que los principales retos para el sector salud son fortalecer el marco jurídico, lograr espacios 100% libres de humo de tabaco y colocar advertencias sanitarias en los empaques. Así como prohibir la publicidad y aumentar los impuestos, así como ratificar el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.

